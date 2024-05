Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, pszenica

ROPA NAFTOWA

Więcej optymizmu na rynku ropy naftowej.

Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej jak na razie upływa pod znakiem zwyżek. Cena ropy naftowej WTI powróciła do okolic 79 USD za baryłkę, z kolei notowania ropy Brent oscylują w rejonie 83 USD za baryłkę. Widać więc, że na rynku ropy naftowej pojawiło się więcej optymizmu.

Jest on związany z dwoma głównymi czynnikami. Po pierwsze, trwa wyczekiwanie na spotkanie OPEC+, zaplanowane na 1 czerwca. Inwestorzy oczekują, że rozszerzony kartel przedłuży okres obowiązywania dobrowolnych cięć produkcji ropy naftowej, obecnie wynoszących ok. 2,2 mln baryłek dziennie. Jak na razie, cięcia obowiązują do końca czerwca, ale mogą zostać przedłużone nawet do końca bieżącego roku. Przedłużenie cięć naturalnie ograniczałoby podaż ropy naftowej, co z kolei podtrzymuje ceny tego surowca.

Po drugie, optymizm inwestorów wiąże się z również z rozpoczynającym się sezonem letnich wyjazdów, generującym większy popyt na paliwa, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W USA za rozpoczęcie tego sezonu uznaje się wczorajszy Memorial Day – jednak już obecnie widać, że bieżący sezon może być wyjątkowo aktywny turystycznie. Globalnie liczba wykupionych miejsc w lotach w maju wzrosła o 11% rdr, a w porównaniu do przedpandemicznego 2019 roku była wyższa o 8%. Z kolei w USA ta liczba w maju wzrosła o niemal 6% rdr i 5% mdm, także przekraczając poziomy z 2019 r.