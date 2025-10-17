Tymczasem bolączki branży zaczęły doskwierać kolejnym przedstawicielom sektora. Gorąca stała się kwestia ratowania JSW, w której proces restrukturyzacji zapoczątkowany rok temu nie przyniósł efektów, w spółce zaczyna brakować środków już nie tylko na rozwój, ale też bieżącą działalność, a radykalna poprawa sytuacji rynkowej jest mało prawdopodobna. W trybie pilnym poszukiwany jest inwestor skłonny i zdolny do udzielenia wsparcia finansowego. Liczymy przy tym, że dostarczając kapitał, nowy inwestor będzie w stanie dokończyć program restrukturyzacji (i przekonać do tego stronę społeczną) i to bez istotnego obciążania budżetu.