Duży spadek zysku netto Orlenu. Powodem miliardowe odpisy

Duży wzrost importu gazu z Ukrainy

W raporcie rocznym Orlen podaje, że w 2024 roku odnotowano 2-proc. wzrost ilości importu paliwa gazowego do Polski do 170,39 TWh. Dostawy z wykorzystaniem Baltic Pipe w porównaniu do 2023 roku wzrosły o 4 proc. i stanowią 46 proc. wolumenu. Surowiec z regazyfikacji LNG stanowi 39 proc. importu. Łączne dostawy z UE z wykorzystaniem interkonektorów z Niemcami (GCP oraz Mallnow), Czechami, Litwą oraz Słowacją zmalały, przy czym niższe dostawy zanotowano tylko na połączeniach z Niemcami. Ponadto w 2024 roku ponad dwukrotnie więcej gazu ziemnego zaimportowano do Polski z Ukrainy (+134 proc. w stosunku do 2023 roku). W 2024 roku zanotowano spadek eksportu gazu ziemnego na Litwę oraz Ukrainę.

Koszty dławią produkcję

W rozdziale nakreślającym prognozy na 2025 r., spółka informuje, że popyt na tradycyjne paliwa w Europie Środkowej będzie malał wolniej, niż w Europie Zachodniej. - Trwale wyższe koszty transformacji energetycznej w regionie Europy Środkowej w porównaniu z Europą Zachodnią oraz przejściowo wyższe nakłady na przywrócenie bezpieczeństwa energetycznego mają bezpośrednie przełożenie na ścieżki dekarbonizacji i tempo przemian w sektorze energii w regionie. W praktyce oznacza to m.in. że ścieżki popytu na paliwa kopalne, szczególnie na gaz ziemny i na paliwa płynne wytwarzane z ropy naftowej, będą w Europie Środkowej i Wschodniej obniżały się wolniej niż w krajach Europy Zachodniej – zauważa Orlen. Spółka dodaje, że popyt na benzynę w Niemczech i w Austrii obniży się istotnie szybciej, niż w krajach Europy Środkowej. W krajach Europy Środkowej popyt może osiągnąć szczyt właśnie w 2025 r., po czym rozpocznie się jego stopniowy spadek.

Jeśli chodzi o cały sektor petrochemiczny, Orlen zauważa, że problemem europejskiej petrochemii nie jest gasnący popyt, lecz niekonkurencyjność kosztowa. Prognozowana nadwyżka mocy wytwórczych na świecie za 5 i 10 lat jest na tyle istotna, że nastąpi ich istotna redukcja. - Europa nie będzie w stanie konkurować z resztą świata cenami wsadów. Cena nafty w Europie jest ponad 250 proc. wyższa, niż etanu w USA i ponad 650 proc. wyższa niż etanu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie jest o 15 proc. wyższa niż w Chinach (przed 2020 r. była niższa). Podobnie jest z ceną gazu ziemnego. Gaz w Europie i w Chinach był ponad dwa razy droższy, a obecnie jest 4-5 razy droższy niż w USA – wylicza Orlen.