Orlen miał 1 469 mln zł zysku netto, 22 232 mln zł zysku EBITDA LIFO w 2024 r.

Jednocześnie w 2024 roku łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w Polsce i za granicą wzrosła do 8,6 mld m3, i było to o 20% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wydobycia był możliwy przede wszystkim dzięki włączeniu do eksploatacji nowych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W obszarze produkcji rafineryjno-petrochemicznej koncern odnotował stabilny poziom przerobu ropy naftowej, koncentrując się na utrzymaniu zdywersyfikowanego portfela dostaw. W 2024 roku podpisano między innymi umowę z bp na dostawy ropy z bliskiego geograficznie Morza Północnego, zapewniającą ok. 15% zapotrzebowania całej Grupy, podano również.

W segmencie detalicznym koncern osiągnął rekordowy wolumen sprzedaży paliw, osiągając najwyższą w historii sprzedaż w Polsce i Czechach. Uruchomiono też 135 nowych stacji alternatywnego tankowania, co oznacza, że koncern zamknął rok z 869 punktami.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 3 944 mln zł w 2024 r. wobec 21 216 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.