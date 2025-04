Tąpnięcie na rynku węgla koksującego. Cios w JSW

Gigantyczne spadki cen węgla

Cena referencyjna dla węgla koksowego w I kw. 2025 r. wyniosła 197,99 dol./t, co oznacza spadek względem IV kw. 2024 r. o 4,8 proc. oraz spadek względem I kw. 2024 r. aż o 40 proc. Średnia cen notowań koksu wielkopiecowego na rynku europejskim wyniosła w I kw. 2025 r. 326,67 dol./t, co oznacza spadek w stosunku do IV kw. 2024 r. o 3,9 proc. oraz spadek w porównaniu do I kw. 2024 r. o 9,3 proc. Z kolei średnia notowań koksu wielkopiecowego importowanego do Europy na bazie cen CIF ARA wyniosła w I kw. 2025 r. 260,67 dol./t, co oznacza spadek względem IV kw. 2024 r. o 5,4 proc. oraz spadek w porównaniu do I kw. 2024 r. o 26,8 proc. Duże spadki zanotowano także w Chinach. Średnia cen notowań koksu wielkopiecowego chińskiego w I kw. 2025 r. wyniosła 224,00 dol./t, co oznacza spadek względem IV kw. 2024 r. o 13,9 proc. oraz spadek w porównaniu do I kw. 2024 r. o 28,9 proc.

Spore spadki są zauważalne w sprzedaży samej JSW. Szacowana średnia cena kontraktowa węgla koksowego w sprzedaży JSW do odbiorców zewnętrznych w I kw. 2025 r. wyniosła 746,40 zł/t (tj. 186,74 dol./t) w porównaniu do IV kw. 2024 r. była wyższa o 0,2 proc., a w stosunku do I kw. 2024 r. niższa o ok. 29,5 proc. Szacowana średnia cena kontraktowa koksu w sprzedaży do odbiorców zewnętrznych w I kw. 2025 r. wyniosła 1 053,26 zł/t (tj. 263,51 dol./t) w porównaniu do IV kw. 2024 r. była niższa o 7,1 proc., a w stosunku do I kw. 2024 r. niższa o ok. 23,2 proc.