Rynek znowu uwierzył w duży potencjał wzrostu kursu akcji Orlenu

– Orlen już dużo zyskuje, a może zyskać jeszcze więcej dzięki zmianom geopolitycznym, w tym zwłaszcza rosnącym szansom na zakończenie wojny w Ukrainie. To oznacza istotny spadek ryzyka politycznego nie tylko dla płockiego koncernu, ale całego naszego kraju i regionu – twierdzi Kozak. Jeśli faktycznie dojdzie do zakończenia wojny, wówczas do Europy znowu dużym strumieniem może zacząć płynąć ropa i gaz, a to oznaczałoby spadek ich cen.

Wprawdzie realizacja takiego scenariusza wiązałaby się ze zniżką wyników biznesu wydobywczego Orlenu, ale z drugiej strony mogłoby nastąpić ożywienie w całej europejskiej gospodarce, na czym koncern niewątpliwie by zyskał. Do poprawy mogłoby dojść zwłaszcza w branży petrochemicznej, która cały czas znajduje się w trudnej sytuacji. W rafinacji skutkiem mógłby być spadek marży rafineryjnej, przy jednoczesnym wzroście dyferencjału Brent/Ural (różnica w cenie między ropą wydobywaną spod dna Morza Północnego i rosyjską) przez powrót do importu rosyjskiego surowca.

– Co do zasady, sytuacja na rynkach, na których działa Orlen, ciągle jest bardzo niepewna i dziś trudno o jakieś konkretne scenariusze jej rozwoju. Osobiście widzę dziś jednak więcej czynników mających pozytywny wpływ na kondycję koncernu niż negatywnych – informuje Kozak. W ostatniej rekomendacji, wydanej jeszcze 10 grudnia, zalecał kupować akcje Orlenu, wyceniając je na 60,1 zł. Wówczas kurs spółki wynosił jednak 53,08 zł. W ocenie analityka Trigon DM, koncern w tym roku wypłaci około 4,8 zł dywidendy na każdą akcję.

Analitycy widzą duże szanse na dalszy wzrost kursu akcji Orlenu

Akcje Orlenu wysoko wycenili giełdowi analitycy w tegorocznych rekomendacjach. Łukasz Prokopiuk wartość każdej z nich oszacował na 85 zł i zalecił kupowanie walorów spółki. Rekomendację wydał 21 stycznia przy kursie 53,03 zł. W ocenie Prokopiuka, po zdyskontowaniu wielu negatywnych czynników i słabych wyników z wcześniejszych okresów, jest szansa, aby papiery Orlenu zaczęły zyskiwać więcej nie tylko w porównaniu z indeksami warszawskiej giełdy, ale i konkurencyjnymi spółkami.

Do czynników sprzyjających koncernowi zalicza wysokie ceny gazu i ogłoszoną ponad miesiąc temu strategię. W tym drugim przypadku ocenia, że po początkowym sceptycznym jej przyjęciu przez rynek, inwestorzy zaczynają doceniać przygotowany przez zarząd dokument. Również Prokopiuk zaczyna dostrzegać w niej nowe pozytywne elementy. „Po pierwsze, strategia jest o wiele bardziej realistyczna i rozsądna w porównaniu z ostatnią strategią poprzedniego kierownictwa. Po drugie, w rzeczywistości perspektywy nakładów inwestycyjnych mogą nie być tak złe, jak początkowo przedstawiono” – pisze w rekomendacji analityk DM BOŚ.