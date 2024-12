Spółki zobowiązały się do wymiany doświadczeń i informacji, aby poprawić jakość zarządzania przedsiębiorstwami oraz zwiększyć efektywność operacyjną. Podpisanie tego porozumienia zbiega się w czasie z planem naprawczym finansów spółki, które cierpią na spadku popytu na węgiel koksujących i szukają optymalizacji kosztowej w pracach kopalń. To jeden z podstawowych elementów planu naprawczego JSW w perspektywie 2027 r. Program ten ma pozwolić na dodatkowe przepływy pieniężne rzędu 8,5 mld zł. Z kolei Bogdanka uchodzi za najlepszą kopalnię w Polsce pod względem efektywności, na której tak bardzo teraz zależy JSW. Efektywność wydobycia, mimo podobnych problemów na rynku węgla energetycznego co koksującego, w przypadku Bogdanki nadal jest na plusie.

Cele górniczej współpracy

Jak wskazano, w ramach współpracy przewiduje się m.in. rozwój nowych technologii, wspólne prace nad innowacjami w planowaniu ruchu maszyn i urządzeń, a także analizę potencjalnych synergii w inwestycjach. - Podpisany dokument otwiera drogę do dalszych prac mających na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań zwiększających innowacyjność oraz produktywność w naszych spółkach. LW Bogdanka posiada znaczące doświadczenie w drążeniu wysokowydajnych przodków projektowanych w oparciu o wykonane modele geomechaniczne, schodząc z eksploatacją coraz głębiej w rejony, gdzie występuje szereg zaszłości. Dzięki współpracy chcemy lepiej odpowiadać na stawiane przed nami wyzwania. Jestem przekonany, że zainicjowana dziś współpraca będzie skutkować konkretnymi rozwiązaniami na których skorzystają obie strony - powiedział zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus, cytowany w komunikacie.

"Podpisanie listu intencyjnego to ważny krok w kierunku integracji wiedzy i doświadczeń dwóch kluczowych graczy w polskim górnictwie. Wierzymy, że współpraca pozwoli na skuteczne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które zwiększą efektywność naszych procesów, ale także przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa pracy. Co więcej, czerpiąc z doświadczeń JSW w obszarze zagrożeń, które nie występują na naszej kopalni, będziemy w stanie lepiej przygotować się na potencjalne wyzwania. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń i wspólne inicjatywy przyniosą naszym spółkom wymierne korzyści" - dodał wiceprezes ds. produkcji Bogdanki Bartosz Rożnawski.