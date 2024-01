Jak poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych, rada nadzorcza RG Bogdanki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na prezesa spółki. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 lutego, a otwarcie ofert ma nastąpić 5 lutego. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami mają zostać przeprowadzone do 9 lutego 2024 r.

Firma RG Bogdanka zajmuje się świadczeniem usług z zakresu wykonywania prac górniczych, budowlanych oraz realizowania dostaw.

Matka tej spółki, a więc LW Bogdanka należy do Enei, gdzie zarząd spółki nie uległ jeszcze zmianom. Walne zgromadzenie firmy ws. zmian w radzie nadzorczej ma odbyć się 30 stycznia, co wówczas otworzy drogę do zmian w zarządzie Enei.

Grupa LW Bogdanka podała za 2023 r. wstępne wyniki. Przychody ze sprzedaży osiągnęły najwyższy wynik w historii Grupy, 3,9 mld zł, EBITDA sięgnęła 1,34 mld zł. Grupa w całym 2023 r., osiągnęła też rekordowy zysk netto w wysokości 687,1 mln zł. Wstępny plan produkcyjny na 2024 rok, który zakłada wydobycie ok. 9 mln ton węgla handlowego.