Na zamknięciu piątkowej sesji akcje spółki wyceniono na giełdzie po 54,70 zł. Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 55,80 zł.

Autorzy rekomendacji spodziewają się rekordowych wyników przewoźnika w tym roku. - Szacujemy, że w 2024 roku liczba operacji lotniczych wzrośnie o około 11 proc., co w połączeniu z poprawą marżowości pozwoli przewoźnikowi wygenerować rekordowe wyniki – wskazują. Prognozują wzrost EBITDA rok do roku o 21 proc. do 492,2 mln i poprawę skoryg. zysku netto o 14 proc., do 79,4 mln zł.

Pozytywnie odnoszą się do planów spółki zakładających utrzymanie zdolności przewozowych na poziomie sezonu letniego 2024, zastępując dwie jednostki ACMI samolotami NG. - W naszej ocenie taka zmiana zwiększy liczbę operacji w niskim sezonie, jednocześnie obniżając rentowność w tym okresie. Symultanicznie pozwoli ona osiągnąć większe oszczędności w lecie, co przy wzroście liczby wylatanych godzin (efekt poprawy utylizacji floty) pozwoli na dalszą progresję wyników w 2025 r. – uważają.

Zakładają, że moce przewozowe przewoźnika ulegną dalszemu zwiększeniu w 2026 roku, wraz z dostawą sześciu samolotów Boeing 737 MAX. - Ostateczny skład floty na 2026 rok nie został jeszcze w pełni ustalony, z uwagi na wiek maszyn planowana jest częściowa wymiana floty. W naszych założeniach przyjmujemy, że w ciągu 2026 roku liczba samolotów wzrośnie o trzy jednostki netto – szacują.

Ponadto oczekują, że przewoźnik będzie kontynuować politykę redystrybucji zysków na rzecz inwestorów w kolejnych latach.