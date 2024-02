Rośnie atrakcyjność Polski dla pracowników i studentów z zagranicy

– Po 20 latach od akcesji Polski do Unii Europejskiej widać wzrost mobilności pracowników. Wejście do UE ułatwiło Polakom przemieszczanie się po Europie, co stanowiło cenny bufor dla rynku pracy, zwłaszcza w okresach gospodarczych zawirowań – podkreśla Arnold Kowalski, ekspert ds. podatków osobistych w CRIDO Human Advisory Services, komentując wyniki jej najnowszego raportu „Czy Polska jest atrakcyjnym kierunkiem dla pracowników i osób zdobywających kwalifikacje”. Z danych cytowanych w raporcie, który opisujemy jako pierwsi, jasno wynika, że odpowiedź na pytanie zadane w tytule raportu jest twierdząca.