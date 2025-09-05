W dalszej części 2025 r. indeksom będzie trudniej wspiąć się na nowe szczyty

– Krajowy rynek akcji musi stawić czoła nowym czynnikom ryzyka - wskauzje Sobiesław Kozłowski , dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.



Aktualizacja: 05.09.2025 06:05 Publikacja: 05.09.2025 06:00