W Polsce kluczowym wydarzeniem będzie zaplanowana na 30 stycznia publikacja wstępnego szacunku PKB w 2024 r. Bazując na opublikowanych już danych o aktywności gospodarczej w IV kwartale prognozujemy, że pod koniec ubiegłego roku dynamika wzrostu PKB ”zakręciła się” w okolicach 3% r./r.

DeepSeek tematem weekendu na rynkach

Kamil Cisowski, DI Xelion

Piątkowa sesja nie okazała się zbyt interesująca, przynosząc konsolidację na zakończenie rewelacyjnego dla akcji i innych ryzykownych aktywów tygodnia. Rynki europejskie wymazały w większości wzrosty z otwarcia, szczególnie słabo zachowywał się FTSE 100, które spadł o 0,73% pod ciężarem spadków m.in. Shella (-2,35%) i Tesco (-1,80%). Gdzie indziej przeceny były marginalne, we Frankfurcie, Madrycie i na Euroneksie nie wychodząc poza drugie miejsce po przecinku. Na plusie zamknęły się CAC 40 (+0,44%) i FTSE MiB (+0,24%). Kurs EUR/USD naruszył w ciągu dnia 1,05 po solidnych PMI z Europy, w szczególności z Niemiec, gdzie w przemyśle nastąpił wzrost z 42,5 pkt w grudniu do 44,1 pkt w styczniu, a w usługach z 51,2 pkt do 52,5 pkt (w obu przypadkach wskaźniki były wyraźnie lepsze od oczekiwań). W USA wprawdzie przemysłowy PMI wzrósł z 49,4 pkt do 50,1 pkt, ale w usługach nieoczekiwanie spadł z 56,8 pkt do 52,8 pkt. Pierwszy atak euro na poziomy z połowy grudnia okazał się nieudany, dziś rano kurs oscyluje wokół 1,0460. Nowych szczytów nie zdołało wyznaczyć także złoto, które w trakcie sesji kosztowało nawet 2785 USD/oz, tylko 5 USD mniej niż w październiku.

Świetny dzień ma za sobą Warszawa, WIG20 wzrósł o 0,66%, mWIG40 0,81%, a sWIG80 1,01%. Niemal ośmioprocentowa zwyżka WIG-u w styczniu plasuje polskie akcje wysoko na liście najlepszych tegorocznych inwestycji. W piątek wraz z innymi spółkami surowcowymi na świecie silnie drożał KGHM (+3,37%), pozytywnie wyglądały banki, 2,95% zyskiwał Budimex, 1,63% LPP, 1,51% Allegro. Tylko cztery spółki głównego indeksu zamykały się na minusie. mWIG40 w górę prowadziły przede wszystkim Asseco (+3,28%), InterCars (+2,52%) i Millennium (+1,90%).

S&P 500 spadł w piątek o 0,29%, a Nasdaq o 0,50%. Na poziomie sektorów najgorzej wyglądały technologia (-1,09%) i energetyka (-0,98%), na plusie dzień kończyły tylko spółki konsumenckie, ochrona zdrowia i sektor finansowy. 3,12% traciła Nvidia. Sektor technologiczny zelektryzował nowy model AI chińskiego DeepSeek, który, jak się wydaje, może śmiało rywalizować z o1 od OpenAI, a w dodatku jest niemal bezpłatny. Szokiem są abstrakcyjnie małe w porównaniu do poniesionych przez spółki amerykańskie koszty jego wytrenowania (mówi się o 5 mln dolarów) i fakt, że najwyraźniej najbardziej nowoczesne chipy nie są niezbędne, by rzucić wyzwanie gigantom technologii.