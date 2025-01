MSCI Poland ma za sobą kolejną, mocną sesję. Zwyżka za ten miesiąc przekroczyła już próg +10% i jak na razie jest to najsilniejszy okres od października 2023 r. Lokalnie indeks dotarł do oporu, ale momentum sprzyja bykom. Dodatkowym argumentem na ich korzyść jest umacniający się złoty. USD/PLN rozpoczął wczoraj test grudniowego denka. Rosnąca wartość polskiej waluty, zarówno względem dolara jak i euro, to optymistyczna informacja dla WIG20. Indeks blue chips od miesięcy czekał na to, aby z rynku walutowego popłynęły bycze sygnały. I to się właśnie dzieje.

EUR/PLN wyszedł dołem z prostokąta. Według szerokości formacji celem ma prawo okazać się okolica 4,13 zł. To oznaczałoby test lutowej podłogi z 2018 r. Wówczas WIG20 znajdował się na wysokości 2600 punktów. Takie porównanie nie do końca jest ekonomicznie poprawne, ale może otworzyć inwestorom oczy na możliwości, jakie są przed indeksem blue chips. Benchmark wybił się z konsolidacji, wg której furtka w kierunku zeszłorocznych szczytów jest otwarta. Mowa właśnie o poziomie 2600 pkt, który w ubiegłym roku zatrzymał hossę. Lokalnie WIG20 musi jeszcze pokonać ruchomą granicę, czyli średnią dwustusesyjną. WIG już to zrobił, mWIG40 i sWIG80 także. Otoczenie zewnętrze sprzyja, zatem zielone światło dla byków pozostaje zapalone.

Wystąpienie Trumpa w Davos winduje S&P 500 na nowy ATH

Krzysztof Tkocz, DM BDM

Czwartkowy handel na warszawskim parkiecie miał niewielką zmienność głównych indeksów. Tego dnia WIG20 praktycznie nie zmienił swojego położenia względem środowego zamknięcia. Podczas wczorajszych notowań do grona najsłabszych polskich blue chips należały m.in. takie spółki jak: Alior (-2,1%), Cyfrowy Polsat (-1,9%) oraz Kruk (-1,0%). Z drugiej strony znalazły się takie podmioty jak: Budimex (+2,6%), JSW (+1,3%) czy Dino (+0,7%). Na minusie finiszował indeks grupujący średnie spółki (-0,4%), natomiast pozytywnie wyróżnił się sWIG80, który poszedł w górę o 0,2%. Podczas czwartkowych notowań WIG-budownictwo zyskał 1,4%, na tle 1,6% spadku WIG-motoryzacja.

Na pozostałych europejskich parkietach przeważały pozytywne nastroje. Tego dnia DAX finiszował ze zwyżką na poziomie 0,7%, CAC 40 również zyskał 0,7%, a FTSE 100 poszedł w górę o 0,2%.

Czwartkowe notowania na Wall Street przyniosły przewagę wzrostów głównych indeksów, do czego m.in. przyczynił się Donald Trump zapowiadając na forum w Davos, że zażąda od Fedu natychmiastowej obniżki stóp procentowych. Największą zwyżkę zaliczył DJI, który poszedł w górę o 0,9%. Dalej był S&P 500, który zyskał 0,5% ponownie ustanawiając nowy rekord wszech czasów. Na końcu stawki znalazł się Nasdaq, ze skromnym urobkiem na poziomie 0,2%.