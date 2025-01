Dzień wszystkie główne wskaźniki zamknęły na plusach. WIG poszedł w górę o 1,2 proc., Podobnie jak mWIG40. Najsłabiej wypadł sWIG80 – plus 0,3 proc. Zwyżki dostały poparcie w obrotach. Obroty akcjami zwiększyły się w stosunku do czwartku o 20 proc., do 1,375 mld zł, z czego 1mld zł przypadł na blue chips. W WIG20 zniżkowały tylko Kruk (2,4 proc.) oraz Pepco (1,1 proc.). 18 firm poszło w górę. Prym wiódł po raz kolejny CD Projekt wzrostem o 5,5 proc. dzięki temu przekroczył pułap 218 zł i zanotował rekord. Spółka jest najdroższa od 2021 r.

WIG20 od początku roku zyskał już 3,6 proc. ożywiając nadzieje na efekt stycznia. W ostatnim tygodniu dodał 2,6 proc. Co dalej? Trzeba uważać na okolice 2320 pkt z grudnia, gdzie ostatnio byki rzucały ręcznik i w razie sukcesu marzyć o 2400 pkt.

Można też wreszcie zwrócić uwagę na Żabkę, która zwyżkowała przed weekendem o 8,2 proc. przy dużych obrotach. Jej papiery są wreszcie o ponad 15 proc. droższe niż podczas I sesji. Do średniej ceny docelowej z rekomendacji kursowi brakuje jeszcze około 20 proc.

Europa też nie zasypiała gruszek w popiele. W pierwszej piątce zwyżek znalazły się wskaźniki małych i średnich firm z RFN. DAX zyskał 1,2 proc. ustanawiając rekord 20924 pkt. CAC 40 zwiększył wartość o 1 proc., a FTSE 250 o 0,3 proc. Nie trzeba dodawać, że zdecydowana większość rynków wybrała zieleń. Podobnie jak indeksy w USA, które uskrzydliły świetne dane o produkcji przemysłowej. Najwięcej zyskał Nasdaq 100 – 1,7 proc. Za nim był Nasdaq Composite – plus 1,5 proc. S&P 500 dodał 1 proc., a DJIA 0,8 proc. S&P 500 pokonał w piątek 6000 punktów, dochodząc do niemal 6015 pkt, ale ostatecznie zamknął się wynikiem 5996,66 pkt. W tydzień zyskał 3,7 proc., ale od początku roku to zaledwie 2,1 proc. Musk podobno chce kupić podupadającego Intela (plus 9,3 proc. podczas sesji i plus 3 proc. w handlu pozasesyjnym).

W Azji, w poniedziałek zdecydowana większość indeksów pnie się w górę. Nikkei 225 zyskał na zamknięcie 1,2 proc. Lepszy jest Hongkong rosnąc o 1,8 proc. Ale Shanghai Composite wzrósł o zaledwie 0,1 proc.