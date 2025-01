Kolejny „crucial day” na rynkach

Po poniedziałkowej obronie, we wtorek europejskim bykom skończyło się paliwo do kontynuacji odbicia. Wprawdzie w pierwszej fazie sesji nie brakowało zieleni, to jednak wraz z upływem czasu ich przewaga topniała. DAX zyskał 0,7%, ale zamknięcie dnia wypadło jedynie kilka oczek powyżej otwarcia. Natomiast sDAX, reprezentujący trzecią linię Deutsche Boerse, na ostatniej prostej został zdominowany przez podaż. W Londynie zamknięcie sesji nie przyniosło pozytywnego rozstrzygnięcia. W Paryżu zwycięsko z pojedynku wyszły niedźwiedzie. Gdyby jednak sesja trwała kwadrans dłużej, to niedźwiedzie jako pierwsze zameldowałyby się na mecie. A każdy dzień zwłoki w odrabianiu strat, to dla indeksu CAC 40 rosnące ryzyko realizacji negatywnego scenariusza w oparciu o formację G&R.

DJUA z pułapką bessy, DJTA na styczniowych szczytach a DJIA z układem overlap. Dawno już w rodzinie DJ-ów nie pojawiło się jednocześnie tyle zgodnych sygnałów. Indeks użyteczności publicznej zyskał wczoraj 1,5% i wzmocnił pozytywny wydźwięk poniedziałkowego młotka. Transportowy benchmark ma za sobą już dwie mocne sesje a wczorajsze podbicie o 1,3% wyniosło go nad ostatnie maksima. Rośnie szansa wybicia się górą z lokalnej konsolidacji, ale ryzyko związane z formacją „kontynuacji bessy”, czyli tak zwaną odwróconą flagą, wciąż jest realne. Natomiast DJIA finiszując na wysokości 42500 pkt, wbił się w grudniowe minima. Taka zakładka (overlap) to zaproszenie do zaatakowania poziomów znajdujących się 1000 punktów wyżej.

Pułapkę bessy widać na wykresie S&P 500. Wygląda na to, że akcyjne byki uciekły spod topora, jaki został wymierzony w ich stronę przez jankeskie baribale. Przerwanie linii szyi G&R natychmiast aktywowało proces defensywny po stronie zwolenników hossy. Obecnie wyzwaniem dla byków jest sufit zeszłotygodniowej, czarnej świecy. Mowa o poziomie 6021 punktów, co przy obecnej zmienności nie wydaje się być zbyt odległy. Spokoju inwestorom nie dają jednak rentowności dziesięcioletnich obligacji. Notowania amerykańskich papierów rządowych wskazują na restrykcyjną politykę Fedu. W styczniu tzw. yieldy wybiły zeszłoroczne maksima. Takie zjawisko raczej nie pasuje do koncepcji dalszego obniżania stóp procentowych w USA. Mimo, iż inwestorzy grają pod luzowanie polityki monetarnej, to jednak rynek pokazuje coś innego.

WIG z formacją harami, zachęca do zaatakowania styczniowego sufitu. Podobny sygnał płynie z wykresu indeksu średnich spółek. Dodatkowo mWIG40, jako jedyny, może pochwalić się pozytywną relacją indeks vs średnia dwustusesyjna. Nadal jednak każdy z ww. benchmarków pozostaje wewnątrz średnioterminowych konsolidacji. Dotychczasowe, popytowe zrywy, były szybko pacyfikowane przez niedźwiedzie. Nie można wykluczyć, że i tym razem byki zostaną sprowadzone do parteru. Jednakże kiedyś musi nadejść ten moment, w którym horyzont ustępuje miejsca nowej, wertykalnej fali.

Na rynku walutowym pojawiła się kolejna wskazówka dla akcyjnych optymistów. USD/PLN wyhamował swoją zwyżkę pod średnioterminowym oporem. W poniedziałek pojawiła się spadająca gwiazda czyli formacja zachęcająca do spadków. Wprawdzie jedna świeczka nie jest w stanie zmienić trendu, ale w połączeniu z wczorajszymi wydarzeniami, rośnie szansa na umocnienie się złotego. Już nie spadająca gwiazda, co gwiazda wieczorna, blokuje dalsze wzrosty USD/PLN. A wszystko to w strefie zeszłorocznego sufitu, przez co temat podwójnego szczytu zyskuje na znaczeniu. Brakuje jeszcze potwierdzenia oraz ucieczki od oporu 4,2 zł. Bliskość listopadowego maksimum sprawia, że wystarczy jedna sesja a dolar zamelduje się na kilkunastomiesięcznych maksimach.

Inflacja ostatnim prowodyrem zmienności przed inauguracją Trumpa