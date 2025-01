Koniec odbicia w USA? Warszawie przeszkadza mocniejszy dolar

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Początek tygodnia stał pod znakiem kontynuacji odbicia od poziomu 2 200 pkt na wykresie WIG20. Jednakże o ile w trakcie dnia warszawska giełda zyskiwała ponad 1%, tak pod koniec dnia mieliśmy do czynienia z wyraźniejszą realizacją zysków zainspirowaną gorszym zachowaniem akcji za oceanem. Tak więc finalnie chociaż krajowe blue chips zyskały 0,9%, a mWIG40 nawet prawie 1,2%, sesja może pozostawiać niedosyt dla inwestorów. Podobną sytuację mieliśmy w przypadku notowań walut – EUR/PLN jak i USD/PLN wyraźnie wzrastały w drugiej części dnia. W ramach WIG20 dobrze zachowywał się sektor bankowy razem z PZU, a także spółki wydobywcze, czyli JSW i KGHM, które zyskiwały ponad 2%. Z drugiej strony ponad 1% traciły akcje PGE, CD Projekt i Dino Polska.

Optymizm w trakcie wtorkowej sesji obserwowaliśmy również na pozostałych europejskich parkietach, co było z kolei pokłosiem dobrej poniedziałkowej sesji w USA. Za oceanem mieliśmy jednak wczoraj do czynienia z odwróceniem pozytywnych tendencji do czego przyczyniły się lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne, czyli ISM dla usług oraz liczba wakatów na rynku pracy. Silniejsza koniunktura oznacza dalsze zmniejszenie oczekiwań na obniżki stóp procentowych przez Fed, co zostało zinterpretowane jako niekorzystne dla rynku akcji, ale też obligacji: rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych dotarły do 4,7%, czyli najwyższego poziomu od poprzedniego szczytu w kwietniu 2024 r.

Najważniejszymi danymi w tym tygodniu będą piątkowe comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane te mogą być potwierdzeniem dla oczekiwań co do styczniowych decyzji Fedu odnośnie do stóp procentowych. Jeśli odczyty nie zawiodą mocno oczekiwań, rynek utwierdzi się w przekonaniu że na najbliższym posiedzeniu FOMC, stopy procentowe pozostaną bez zmian. Zwracamy przy tym uwagę na brak sesji na amerykańskim rynku akcji w czwartek, co może przyczynić się do większej zmienności w środę jak i piątek, kiedy inwestorzy będą pozycjonować się pod nadchodzące dane.