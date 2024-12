WIG20 „zatarł się” w pobliżu 2200 pkt

Piotr Neidek, BM mBanku

W najkrótszym tygodniu w roku aktywność inwestorów jest ograniczona do minimum. Jak na razie fakt ten starają się wykorzystać byki. W Azji dominuje dzisiaj kolor zielony. Nikkei 225 przebił się przez psychologiczną barierę 40000 punktów, a Hang Seng Index powrócił nad 20000 pkt. W Szanghaju oraz Bombaju koniec tygodnia przebiega płasko, czego nie można powiedzieć o Sydney. All Ordinaries rośnie kolejną sesję z rzędu i ma za sobą jeden z najlepszych tygodni w całym 2024 r.

Powyżej 20000 punktów stara się utrzymać DAX future. Kontrakty na niemiecki indeks w poprzedni piątek zanurkowały do październikowego szczytu. Bykom udało się jednak wyrysować formację młotka. Jej dolny cień stanowi strefę wsparcia i przestrzeń, w której byki mogą próbować budować nowy, wzrostowy impuls. Podobną strukturę widać na wykresie mDAX-a. Indeks wyhamował spadki w strefie średnioterminowego wsparcia. To dodatkowo stwarza presję do wyprowadzenia zwyżki.

Na Wall Street jankeskie byki nie próżnują. W ostatnich dniach S&P 500 odrobił już prawie całość strat z poprzedniego tygodnia. Dzisiaj wyzwaniem jest sufit podażowej świeczki umiejscowiony na wysokości 6085 punktów. Nasdaq Composite od początku tygodnia umocnił się już o 2,3% Wczorajszy finisz powyżej 20000 punktów pokazuje, że wydarzenia z poprzedniej środy były jedynie lokalną aberracją.

Niespotykaną od dekad słabość zaciera DJIA. Po serii spadkowych sesji, bykom udało się już kolejny raz zamknąć dzień nad kreską. Kluczowe wsparcie 41647 pkt pozostaje utrzymane, zatem o zmianie trendu jak na razie nie ma mowy. Odrabia straty także DJTA, który w poprzednich dniach wyhamował spadki na wysokości średniej dwustusesyjnej. Dla przypomnienia indeks ten kilka sesji temu odnotował pierwsze w tym roku wyprzedanie.

Nad Wisłą chęci do odbicia nie widać pośród największych spółek. WIG20 rozpoczął tydzień od kosmetycznej zwyżki. Jednakże wzrost o 2 punkty trudno uznać za sukces byków, które przez większość sesji znajdowały się w opozycji. Lokalnie została podjęta próba wyciągnięcia benchmarku nad linię trendu spadkowego. Proces ten jednak zakończył się porażką popytu i WIG20 zamknął się dużo poniżej poziomu otwarcia.

Do końca roku zostały już tylko dwie sesje. Jest to okres sprzyjający małym spółkom ze względu na window dressing. W poniedziałek ponownie pojawił się młotek na dziennym wykresie. Jest to sygnał, że byki nie śpią i są gotowe na podnoszenie wycen spółek z trzeciej linii GPW. sWIG80 dodatkowo zatrzymał spadki na wysokości dolnego ograniczenia kanału. Podręcznikowo stworzone zostały warunki do wzrostów, tym bardziej, że optymalizacja podatkowa w ramach klasycznego handlu, już się zakończyła.