Piotr Neidek, BM mBanku

O godzinie 6:00 na tokijskim parkiecie jak na razie widać zieleń. Jednakże od otwarcia poniedziałkowej sesji Nikkei 225 schodzi na południe. Pośród azjatyckich indeksów na plusie jest jeszcze TAIEX (+0,1%) oraz Jakarta Composite Index (+0,4%). Na pozostałych parkietach dominuje umiarkowana czerwień. Jedynie w Seulu niedźwiedzie dokręciły podażową śrubę. KOSPI traci 2,4% i właśnie co przebił się przez listopadową podłogę jak i sierpniowe minima. Na wykresie pojawiły się nowe, roczne minima, a do denka z 2023 r. jest jeszcze sporo miejsca.

DAX ma za sobą jeden z najlepszych tygodni w tym roku. Zwyżka w kilka dni o około 4% zdarzyła się jeszcze tylko dwa razy w 2024 r. W maju indeks przebił się przez podwójny szczyt, a we wrześniu przełamał średnioterminową konsolidację. W obu przypadkach byki napotkały na zdecydowaną reakcję podaży, w wyniku której DAX wyhamował impet wzrostów. Za każdym razem, kiedy indeks blue chips zdobywał historyczne maksima w tym roku, w drugiej linii Deutsche Boerse powracały nadzieje, że i mDAX wróci na wzrostową ścieżkę. Jednakże teraz, tak jak 3 i 7 miesięcy temu, benchmark średnich spółek zdołał jedynie przebić się przez 27000 pkt. To trochę za mało, aby na szerokim rynku doszło do rewolucji. Tym bardziej, że sDAX jest poniżej średnioterminowych szczytów. Natomiast formacje G&R wciąż mogą znaleźć zastosowanie.

Jankeskie byki nie odpuszczają i konsekwentnie wspinają się na coraz wyższe szczyty. Nasdaq Composite zbliża się do psychologicznej bariery 20000 punktów. W obliczu hossy na rynku kryptowalut, gdzie bitcoin osiągnął pułap 100 000 USD, zdobycie przez technologiczny indeks 20000 pkt nie wydaje się być zadaniem niemożliwym do wykonania. Tym bardziej, że indeksowi brakuje mniej niż 150 oczek do ustanowienia tak zdefiniowanego celu. Z nowymi szczytami uporał się S&P500, który ma za sobą trzy zwyżkujące tygodnie z rzędu. Wsparciem dla byków pozostaje 5696 pkt i do tej wysokości mogą czuć się one bezpiecznie.

Źródłem niekorzystnych sygnałów stały się ostatnio indeksy z rodziny DJ-ów. Indeks użyteczności publicznej DJUA stracił w kilka dni 4%, co jest najsłabszym wynikiem w tym roku. Jeszcze mocniej spadł DJTA (-4,2%), który odnotował najgorszy tydzień od października 2023 r. Wówczas jednak formowane było średnioterminowe denko, a obecnie indeks zawrócił spod listopadowego maksimum z 2021 r. To generuje obawy związane z długoterminową formacją podwójnego szczytu. Jeżeli baribale myślą o powrocie na parkiet, to muszą uporać się z długoterminowym wsparciem 16600-16800 pkt, do którego zbliżył się indeks.

Odradzanie się popytu na polskie akcje wyhamowało w piątek. MSCI Poland stracił na wartości, ale cały tydzień zakończył z wynikiem wynoszącym ponad +4%. Tak mocna zwyżka trudna będzie jednak do utrzymania w kolejnych tygodniach, ale momentum wciąż sprzyja bykom. Nieco problemu może dostarczyć sytuacja na rynku walutowym. USD/PLN odbił się w piątek od wsparcia, pozostawiając po sobie białą świeczkę z długim, dolnym cieniem. O godzinie 6:00 dolar zwyżkuje 0,4%, co może utrudnić pracę bykom.

WIG20 ma za sobą mocny tydzień (+5.4%). Od listopadowego denka momentami zyskiwał prawie 12%. Ostatni raz tak silnie rósł w sierpniu, kiedy to bykom udało się wykonać wzrostową falę wynoszącą 274 punktów (12,5%). Jednakże po tak silnym podbiciu na parkiet wróciły niedźwiedzie. Obecnie indeks blue chips może pochwalić się wyłamaną linią trendu spadkowego. Jednakże ani ten benchmark, ani WIG nie zdołały jeszcze przebić się przez średnią dwustusesyjną.