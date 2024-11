Niedźwiedzie rozgościły się w Warszawie. Dziś bez sesji w USA

Próbuje odbijać w górę miedź, ale od kilku dni ceny walczą z oporem. Z miesięczną podłogą walczy srebro, a ceny złota, po silnej wyprzedaży z początku tygodnia, wciąż nie mają sił na odrobienie strat. Marazm dalej widać w notowaniach kontraktów DAX future. Mimo wielu zachęt z Wall Street, na Starym Kontynencie byki pozostają wycofane. DAX finiszował pod kreską, podobnie jak CAC 40. Jednakże we Frankfurcie trwa konsolidacja, a w Paryżu indeks zbliża się do tegorocznych minimów. Wczoraj CAC 40 przetestował linię szyi G&R. Formacja ta nie została jeszcze aktywowana i może uda się taki stan utrzymać. Jednakże linia trendu wzrostowego pęka pod naporem podaży i rośnie ryzyko mocniejszej przeceny. Chyba, że środowa słabość posłuży bykom jako pułapka bessy.

Dzień bez nowych rekordów hossy na Wall Street mógłby okazać się zaskoczeniem. Wprawdzie wczorajsza sesja nie przyniosła efektownego zwycięstwa byków, ale DJIA zdołał w ciągu dnia zahaczyć o rekordowe 45000 punktów. Finisz wypadł pod kreską, a górne ograniczenie kanału wciąż jest w grze. Jednakże kluczowe pozostają wsparcia, do wysokości których byki mogą czuć się względnie bezpiecznie. W przypadku indeksu największych spółek, poziomem obrony pozostaje podstawa bieżącego impulsu, czyli 42938 punktów.

Bez nowych rekordów musiał się obejść Nasdaq Composite. W ciągu sesji niedźwiedziom udało się nawet przekroczyć próg -1%, ale finalnie skończyło się stratą 0,6%. Strefą wsparcia dla technologicznego indeksu jest 18000 pkt, zatem jak na razie niedźwiedzie muszą dalej ciężko pracować na swoje konto. Z historycznymi szczytami walczy Russell 2000, który od poniedziałkowego ataku pozostaje lekko wycofany. Jednakże momentum wciąż sprzyja bykom. Natomiast S&P 500 (-0,4%) znów ma nad sobą podwójny szczyt. Doświadczenia z ostatnich miesięcy pokazują, że nie powinien być to problem dla popytu.

Do końca miesiąca pozostały już tylko dwie sesje, ale nad Wisłą nie widać większego poruszenia po stronie byków. Jest to szczególnie niepokojące w przypadku małych spółek, które lubią być wyciągane w końcówkach kalendarzowych okienek. Wczoraj sWIG80 (-0,5%) tracił drugą sesję z rzędu. Finisz ponownie wypadł poniżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Dodatkowo indeks ma świeżą porażkę na wysokości oporu – wcześniejszej strefy wsparcia przy 23700 pkt. Nie można wykluczyć, że wtorkowo-środowa przecena to jedynie krok w tył potrzebny do przebicia się przez opór. Jednakże listopad to kolejny miesiąc z rzędu, gdzie aktywność kupujących jest coraz mniej widoczna. Dławienie popytu postępuje, a to nie jest optymistyczny prognostyk na koniec roku.

Od początku tygodnia WIG20 próbuje powrócić na wzrostową ścieżkę, ale jak na razie bezskutecznie. Na uwagę zasługuje miejsce, gdzie doszło do wyhamowania lokalnej zwyżki. Nie chodzi tu o październikowe denko, co o linię szyi G&R. Formacja ta nie jest podręcznikowych rozmiarów, ale nie można całkowicie zlekceważyć jej obecności na wykresie. Teoretycznie doszło już do jej aktywacji, a ostatnie podbicie to klasyczna korekta wzrostowa. To generuje ryzyko, że niedźwiedzie ponownie mogą zaatakować i powalczyć o zbudowanie spadkowej fali. Teoretyczny zasięg pokrywa się z październikową podłogą z ubiegłego roku.

Realizacja zysków na Wall Street przed Dniem Dziękczynienia