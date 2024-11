Odreagowanie po panice na GPW. Nvidia nie oczarowała inwestorów

MSCI Poland odrabia straty, ale do powrotu nad piątkowe zamknięcie brakuje ponad 2%. Jak na razie nie pomaga złoty. Wczoraj USDPLN zamknął się na najwyższym poziomie od kwietnia. Presja na dalszą zwyżkę dolara, chociaż zmalała, to jednak się utrzymuje. Coraz większa dramaturgia widoczna jest na wykresie PLN_Index.

Benchmark broni się trzeci tydzień z rzędu, ale przełomu nie widać. Momentum sprzyja przecenie polskiej waluty. Obecna sytuacja różni się od tego, co można było już wcześniej zaobserwować. Testowana jest kluczowa strefa wsparcia. Ewentualne niepowodzenie obrony bieżących poziomów, może okazać się zapowiedzią średnioterminowego pogorszenia sytuacji na rynku finansowym. Dotyczy to zarówno rynku obligacji jak i akcji.

WIG20 finiszował poniżej 2150, ale zdołał utrzymać się powyżej 2123. To oznacza, że na dziennym wykresie pojawiła się formacja harami. Na początku tego roku podobna struktura wyznaczyła średnioterminowe denko. Jednakże wczorajsza odpowiedź +1% na wcześniejsze tąpnięcie nie wygląda obiecująco. Jedna formacja to za mało, aby poprawić sytuację byków. Średnia dwustusesyjna zniżkuje, co jest charakterystyczne dla okresów bessy. WIG wyszedł dołem z kanału, a sWIG80 podzielił losy indeksu szerokiego rynku.

Od strony technicznej wiele zależy od tego, co pojawi się na wykresie tygodniowym. Obecnie widać formację młotka, zatem jest szansa na zatamowanie podaży. Aby jednak sytuacja akcyjnych byków poprawiła się na GPW, WIG musiałby powrócić i utrzymać się chociażby nad 78266 punktów. Nie jest to odległy poziom, a do końca tygodnia pozostały jeszcze dwie sesje. Wszystko jest zatem możliwe.

Krzysztof Tkocz, DM BDM