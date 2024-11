Putin sprowadził bessę na GPW. A Wall Street znów w górę

W godzinach porannych rosną notowania kontraktów futures na amerykańskie i europejskie indeksy, na plusie jest większość giełd azjatyckich. Oczekujemy, że krótkoterminowe odreagowanie będzie miało miejsce także w Polsce. W trakcie dnia poznamy tygodniowe dane o wnioskach o zasiłek w USA, indeks koniunktury Fed z Filadelfii, dane o sprzedaży domów na amerykańskim rynku wtórnym. Najważniejsze wydarzenie dnia, tygodnia i prawdopodobnie całej końcówki roku będzie miało miejsce po zamknięciu, raport poda nVIDIA. Oczekiwania są ogromne, spółka drożała wczoraj o 4,89%. Implikowana przez rynek opcyjny zmiana jej dzisiejszej wartości miałaby skalę całej kapitalizacji Chevronu, Coca-Coli czy Wells Fargo, gigantów z trzeciej dziesiątki S&P500.

Niedźwiedzie czekają na odpowiedź

Piotr Neidek, BM mBanku

Seul i Szanghaj to jak na razie dwie oazy zieleni. O godzinie 6:00 jedynie tam można zauważyć przewagę akcyjnych byków. Wprawdzie skala wzrostów jest niewielka, ale do końca sesji jest jeszcze sporo czasu. Nie można wykluczyć, że wraz ze zbliżaniem się do środowego finiszu, zieleń pojawi się na pozostałych parkietach. W Indonezji byki mają sporo pracy do włożenia po silnej wyprzedaży z ostatnich tygodni. W Tokio wciąż trwa obrona średnioterminowego wsparcia przez NIKKEI225. W Bombaju dzisiaj bez sesji a w Sydney trwa odpoczynek po wczorajszym zdobyciu przez All Ordinaries historycznych szczytów.

Po wczorajszych zawirowaniach na europejskich parkietach, dzisiaj od rana odbijają kontrakty DAX future. Na Deutsche Boerse swoją obecność zaakcentowały niedźwiedzie. Niemiecki indeks czterdziestu największych spółek zahaczył o poziomy sprzed ponad miesiąca. sDAX ponownie znalazł się przy tegorocznym denku. Natomiast mDAX zbliżył się do szczytów z początku września. Nieciekawie nadal jest na paryskim parkiecie. CAC40 przetestował linię szyi G&R, która coraz bardziej jest widoczna na długoterminowym wykresie. Przerwana została także linia trendu wzrostowego, łącząca minima z ostatnich lat.

Po poniedziałkowym wyhamowaniu spadków, wczoraj technologiczny indeks Nasdaq Composite (+1%) wrócił na wzrostową ścieżkę. Wyzwaniem dla byków ma prawo okazać się zeszłotygodniowy sufit przy 19366 punktów, chociaż na takich poziomach co obecnie inwestorzy patrzą w kierunku psychologicznej wartości 20k. Poprzednim razem, kiedy Nasdaq Composite atakował 10k, byki potrzebowały dwóch podejść do wybicia oporu. Lokalnie mają już odpoczynek za sobą, więc teoretycznie są przygotowane do szczytowego ataku.