WIG20 o włos od tegorocznego dołka. Powrót kupujących na Wall Street

Dzisiaj dominującym kolorem na azjatyckich parkietach jest zieleń. Kilka minut po godzinie 6:00 jedynie w Szanghaju widać obecność niedźwiedzi, które kolejny dzień z rzędu spychają Shanghai Composite Index (-0.5%) na południe. Najmocniej rośnie TAIEX Index (+1.3%) oraz SENSEX 30 Index (+1.2%). Giełda w Bombaju odrabia straty po serii spadkowych sesji. Do szczytu z września ma jednak ponad 10% zaległości. Spadki wyhamował NIKKEI225 (+0.6%) i dzisiaj nadszedł moment testowania dolnego ograniczenia prostokąta. Formacja ta od prawie dwóch miesięcy wyznacza zakres wahań tokijskiego benchmarku.

Dalszej konsolidacji poddaje się DAX future. Kontrakty pozostają na stabilnych poziomach, ale temat G&R wciąż nie został rozwiązany. Formacja ta obecna jest na wykresie i mimo oznak pułapki bessy, wciąż może okazać się narzędziem w łapach niedźwiedzi. Wczoraj giełda we Frankfurcie pozostała obojętna na zwyżkę na Wall Street. Druga linia Deutsche Boerse nawet pokazała swoją słabość. mDAX(-0.9%) finiszował na najniższym od ponad miesiąca poziomie. Rośnie tym samym ryzyko powrotu indeksu do dolnego ograniczenia średnioterminowego prostokąta.

Otwarcie nowego tygodnia na Wall Street należało do byków. Wprawdzie DJIA zamknął dzień pod kreską, ale wynik -0.1% trudno uznać za porażkę, skoro indeks finiszował nad październikowym szczytem. Największe wzrosty odnotował Boeing, ale zwyżka o 2.6% to jedynie kropla w morzu potrzeb akcyjnych byków. W ciągu roku akcje lotniczego giganta zostały przecenione o połowę, zatem teraz mają do czego wracać. Najmocniej traciły walory NIKE (-2.3%), który w poniedziałek zaliczył kwartale denko. Pod kreską wylądował nie tylko DJIA, ale także DJTA. Indeks transportowy ma za sobą spektakularny atak historycznych szczytów. Jednakże na chwilę obecną bykom nie udało się jeszcze pokonać sufitu z 2021 r.

Na lokalnym wsparciu znalazł się Russell2000, który poziom 2300 tym razem testuje od góry. Przez wiele miesięcy bykom nie udawało się wybić 2.3k, aż do listopadowego przełomu na amerykańskim parkiecie. Obserwowane wycofanie się indeksu do strefy 2300, jak na razie jest formą korekty testującej nowe wsparcie. Jednakże ewentualne przełamanie ww. poziomu byłoby sygnałem ostrzegawczym, że wydarzenia sprzed kilku sesji były jedynie pułapką hossy. W poniedziałek nie tylko Russell2000 bronił się. Także S&P500 (+0.4%) wyhamował kilkudniową przecenę w miejscu, w którym byki powinny pokazać swoją obecność. Mowa o zeszłomiesięcznych maksimach. Jednakże kluczowym poziomem obrony jest podstawa impulsu wybijającego historyczne szczyty. To oznacza, że dopiero przełamanie 5696 popsułoby byczy układ kresek.

MSCI Poland wyhamował spadki. Wprawdzie wczorajsze podbicie +0.5% nie należy do spektakularnych, ale może okazać się hamulcem w dalszej przecenie. W ubiegłym tygodniu indeks wyszedł dołem z kanału wzrostowego. Finisz wypadł na najniższych poziomach od stycznia 2024 r. Formacje świecowe sprzyjają dalszej przecenie. To sprawia, że byki muszą mocno wziąć się do pracy, aby odkręcić podażowe sygnały. Wprawdzie wczoraj WIG20 stracił na wartości, ale na rynku walutowym widać było odwilż. Złoty zaczął odrabiać straty, chociaż w głównej mierze było to podyktowane odreagowaniem na eurodolarze.