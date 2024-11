Sierpniowy dołek na WIG20 przełamany. Co dalej?

Po mocnym tygodniu z wyborami w USA w tle, ostatni tydzień przyniósł zauważalne odreagowanie na głównych indeksach akcji. Za oceanem S&P500 w skali tygodnia stracił ponad 2,0% a technologiczny Nasdaq100 blisko 3,5%. Wraz z nadal mocnym dolarem, który przełożył się na spadek EURUSD w okolice 1,05, traciły również relatywnie mocniej rynki rozwijające się. Do tej grupy należy również krajowy WIG20, który ze spadkiem blisko 5,0% znajdował się w ogonie indeksów na Starym Kontynencie. Co ciekawe odreagowania nie widać na rynku długu, co potwierdzają nadal wysokie rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich (okolice 4,5%). Potwierdza to obawy o inflację oraz mniej agresywne luzowanie monetarne przez Fed.

O wyniku tygodnia przesądziła w dużej mierze piątkowa sesja, co dobrze obrazowały notowania WIG20. Indeksu warszawskich blue chips stracił w piątek 2,63% naruszając tym samym wsparcie w okolice 2200 pkt. Poza Allegro, indeksowi w największej mierze ciążyły banki na czele z PKO, Pekao oraz Santander. Wpływ na powyższe miały nie tylko publikowane wyniki, ale przede wszystkim przejście w tryb risk off na rynkach zagranicznych. Pytanie tylko, czy to efekt realizacji szybkich powyborczych zysków, czy początek dłuższego trendu. Nam na chwilę obecną bliższy jest pierwszy scenariusz.

Rozpoczynający się tydzień nie obfituje w istotne publikacje danych makro. Dziś NBP przedstawi szacunek inflacji bazowej (z wyłączeniem cen energii, paliw i żywności). Ekonomiści z Grupy BNP Paribas spodziewają się, że dynamika cen bazowych wyniosła przed miesiącem 4,1-4,2% r/r. Obserwowany od początku ubiegłego roku zjazd inflacji konsumenckiej (CPI) związany był przede wszystkim ze spadkiem cen importu (tańsze surowce i mocny kurs złotego). O ile nie spodziewają się, żeby czynnik ten dalej „ciągnął” inflację mocno w dół w najbliższych miesiącach, to nie widzą oni też by stwarzał on warunki proinflacyjne.

W czwartek GUS opublikuje październikowe dane o produkcji budowlano-montażowej. Po silnym tąpnięciu we wrześniu (-9% r/r) ekonomiści BNP Paribas spodziewają się, że skala spadku wolumenu prac budowlanych była przed miesiącem nieco mniejsza i wyniosła 5,0% do czego przyczynił się m.in. jeden dzień roboczy więcej niż rok wcześniej. Na dane w dalszym ciągu negatywnie wpływa okres przejściowy między perspektywami finansowymi UE, który spowodował pewne przygaszenie projektów infrastrukturalnych. Zakładają oni jednak, że wraz z większym napływem środków z Brukseli w kolejnych miesiącach koniunktura w budownictwie będzie się stopniowo poprawiać. Na koniec tygodnia opublikowane zostaną natomiast wstępne szacunki listopadowych wskaźników PMI w strefie euro i Stanach Zjednoczonych.

WIG20 w kluczowym momencie

Piotr Neidek, BM mBanku

Otwarcie nowego tygodnia jak na razie przebiega po myśli azjatyckich byków. Największe wzrosty widać w Seulu. Kilka minut po godzinie 6:00 KOSPI zyskuje ponad 2%. Wyraźna odpowiedź popytu na spadki z ostatnich dni jest zrozumiała. Poprzedni tydzień okazał się najgorszy w tym roku. Indeks stracił 5.6% a linia długoterminowego trendu wzrostowego ponownie została przetestowana. Obecnie ważą się losy wsparcia, które swoje korzenie ma w 2001 roku. Zieleń widać także w Szanghaju oraz Hong Kongu, gdzie indeksy odnotowują około jednoprocentowe wzrosty. Pod presją podaży jest NIKKEI225 (-1%), który nadal utrzymuje się wewnątrz średnioterminowej konsolidacji.