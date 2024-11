Szef Fedu straszy rynki

Allegro i KGHM ciążą WIG20

Piotr Neidek, BM mBanku

Kontrakty na miedź mają za sobą pierwszą, poważniejszą próbę zmiany lokalnego trendu. Po kilku dniach wyprzedaży pojawił się młotek. Formacja ta wymaga jeszcze potwierdzenia, o które dzisiaj może toczyć się walka. Na azjatyckich parkietach jak na razie widać odwilży po ostatnich spadkach. Kilka minut po godzinie 6.00 Hang Seng Index zyskuje 0,7%. Nikkei 225 umacnia się o 0,8%, a w Szanghaju testowane jest wczorajsze zamknięcie. Ten tydzień należy jednak do niedźwiedzi, które oszczędziły tylko giełdę w Singapurze. Na pozostałych parkietach pozostały ślady ich podażowej kontry.

Tydzień nad kreską może zakończyć DAX. Wczoraj zneutralizowana została formacja G&R. Wprawdzie prawy szczyt nie został pokonany, ale finisz sesji wypadł powyżej 19000 punktów. Zieleń pojawiła się nie tylko pośród największych spółek, ale także w drugiej i trzeciej linii Deutsche Boerse. Zmienność w ostatnich dniach jest na podwyższonym poziomie, co utrudnia niedźwiedziom zajęcie wygodnych pozycji. Widać to szczególnie wyraźnie na paryskim parkiecie. CAC 40 (+1,3%) wyrysował gwiazdę poranną, co powinno pomóc w dalszym odrabianiu strat z tego tygodnia. Przed spadkami broni się także londyński FTSE 250. Podwójne dno zachęca do wzrostowej kontry.

W USA ponownie niedźwiedzie spróbowały wyrwać kilka punktów dla siebie. Oberwało się zarówno indeksowi szerokiego rynku jak i spółkom technologicznym. Nasdaq Composite stracił 0,6%, ale próg 19000 pkt punktów pozostaje utrzymany. S&P 500 wycofał się spod 6000 pkt i zaczął testować ostatnią lukę hossy. Do kluczowego wsparcia, wyznaczonego przez podstawę aktualnego impulsu, byki mają sporo przestrzeni do obrony. To co mogłoby zanegować ostatnie sygnały, to przebicie się przez 5696 punktów. Do tej wysokości sytuacja techniczna jak na razie im sprzyja. Problemem pozostaje tygodniowy RSI. Wskaźnik mierzący impet wzrostów nie potwierdził ostatnich szczytów.

Spadkową sesję zaliczył DJIA (-0,5%). Wynik za ten tydzień jak na razie jest ujemny. Jednakże odpowiedź podaży na poprzednią zwyżkę o 4,6% wciąż jest kosmetyczna. Wiara w dalszą hossę pozostaje dosyć mocna, mimo iż RSI także nie potwierdza ostatniej zwyżki. Ciekawie prezentuje się sytuacja w drugiej i trzeciej linii Wall Street. Ostatni atak szczytowy w wykonaniu indeksu Russell 2000, zakończył się porażką byków. Benchmark dotarł do maksimum z 2021 r., które jednak nie zostało pokonane. Jak na razie średnioterminowe momentum sprzyja bykom. Jednakże byki nie mogą lekceważyć podwójnego szczytu, jaki obecnie jawi się na wykresie.

Na rynku walutowym zmienność wciąż pozostaje bardzo duża. Eurodolar szuka dna, co przekłada się na testowanie oporów przez USD/PLN. Wczoraj pojawiły się oznaki lokalnego zmęczenia. Nie można wykluczyć, że po zdobyciu tegorocznych szczytów, złoty złapie oddech. Na pojawienie się punktu zwrotnego na rynku walutowym czekają gracze giełdowi. Bez uformowania się szczytu dolara ciężko będzie zbudować wiarygodną zwyżkę na GPW. Na wykresie tygodniowym wciąż obowiązują formacje świecowe, które przemawiają na korzyść dalszego marszu USD/PLN na północ.