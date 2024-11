A w Warszawie znów spadki

Piotr Neidek, BM mBanku

Przed otwarciem czwartkowej sesji w Europie jak na razie brakuje pozytywnych sygnałów. Na azjatyckich parkietach wciąż widać obecność niedźwiedzi. Po silnej wyprzedaży akcji w Seulu, dzisiaj KOSPI delikatnie odrabia straty. O godzinie 6.00 indeks zyskuje 0,4%, co ma kosmetyczny wpływ na bilans całego tygodnia. Wynik za ostanie kilka dni to więcej niż -5%, co oznacza, że ten tydzień może okazać się najsłabszy od ponad dwóch lat. Nikkei 225 oscyluje wokół wczorajszego zamknięcia i ten tydzień także jak na razie ma pod kreską (-2%). Z wyprzedażą akcji nie mogą poradzić sobie gracze z Hongkongu. Mija właśnie piąta sesja spadków, które sprowadziły Hang Seng Index do średnioterminowego wsparcia. Majowy szczyt z 2024 r. oraz zniesienie Fibonacciego 61,8% mogą jednak nie wytrzymać dalszego naporu podaży.

Tracą kontrakty na miedź. Copper future (-1,3%) spada piątą sesję z rzędu. Październikowe wsparcie przerwało srebro. Przeceniane jest także złoto, które ostatni raz tak tanie było dwa miesiące temu. Zaległości do październikowego szczytu wynoszą już prawie 10%. Na rynku terminowym czerwień towarzyszy także notowaniom DAX future (-0,2%). Do otwarcia się rynku kasowego pozostało jeszcze sporo czasu i sytuacja może się jeszcze zmienić. Jednakże wczoraj doszło do aktywacji G&R. Nie można wykluczyć, że jest to tylko pułapka bessy. Podręcznikowo sygnał zapowiada spadki w kierunku średniej dwustusesyjnej. Dla indeksu DAX są to okolice 18400 pkt.

Rentowności dziesięcioletnich obligacji w USA nie przestają rosnąć. Obecnie łamana jest linia trendu spadkowego. Poziom 4,5% jest już na wyciągnięcie sesji. Niespełna dwa miesiące temu wartość ta wynosiła 3,6%. Tak mocne tempo wzrostów miało miejsce podczas fali hossy w poprzednim roku. To daje do myślenia, że oczekiwania co do przyszłej obniżki stóp procentowych, mogą okazać się błędne. Na Wall Steet wciąż dominują optymistyczne nastroje. Indeksy pozostają zamurowane na historycznych poziomach. Wprawdzie tempo wzrostów wyhamowało, ale po tak silnej zwyżce jak tydzień temu, odpowiedź niedźwiedzi praktycznie jest niezauważalna.

Z sesji na sesję umacnia się dolar. EUR/USD jest wyprzedane, ale to nie przeszkadza w łamaniu kolejnych poziomów wsparcia. Obecnie wyzwaniem jest podłoga z 2023 r. Od kilkunastu miesięcy eurodolar porusza się w ramach prostokąta. Jego dolne ograniczenie stanowi potencjalny magnes. Zgodnie z prawami fizyki, istnieje jednak obawa, że po dwóch latach konsolidacji, EUR/USD wyjdzie dołem z horyzontu. Wówczas wzrok inwestorów zostanie skierowany w kierunku dna z 2022 r. Na uwagę zasługuje fakt, że obecna sytuacja przypomina wydarzenia z lat 2015 – 2018. Wówczas eurodolar wybił się z prostokąta wracając tam, gdzie był przed uformowaniem się formacji. Zasięg ruchu pokrył się idealnie z geometrią fal.

Rosnący w siłę dolar uderza w złotego. Polska waluta dzisiaj rano ponownie traci na wartości. Nie można wykluczyć, że wkrótce dolar będzie najdroższy od roku. Szczyt z kwietnia znajduje się na wysokości 4,12 a impet wzrostów nie ustaje. Tracący na wartości złoty to spory problem dla inwestorów zagranicznych. Aktywa denominowane w PLN są coraz tańsze. To nakręca spiralę wyprzedaży akcji notowanych nad Wisłą. WIG20USD przełamał już podwójne dno i atakuje tegoroczną podłogę.

Lipcowy szczyt z 2023 r. został naruszony, a to stwarza ryzyko pogłębienia spadków. Z podręcznikowego punktu widzenia trend się zmienił. Byki mogą jeszcze argumentować, że od początku roku trwa korekta płaska. Teoretycznie jest to prawda, ale jak długo ten stan miałby jeszcze trwać? DAX właśnie co aktywował G&R, złoty słabnie a druga i trzecia linia GPW już dawno wytraciła impet hossy. Dodatkowo WIG-banki ma za sobą lokalną pułapkę hossy na wysokości 13000 punktów.