Krok wstecz na GPW i na innych rynkach. Nvidia z nowym rekordem

Początek tygodnia na niemieckim parkiecie sprzyjał niedźwiedziom. DAX (-1%) nie miał sił na szczytowy atak. Zamiast kontynuacji wzrostów, energia byków skupiona była na obronie lokalnego wsparcia. Jak na razie 19.4k pozostaje utrzymane. Pod kreską znalazły się także takie indeksy jak sDAX oraz mDAX. Ostatnio na szczególną uwagę zasługuje benchmark średnich spółek. Wczoraj podjęta została próba przebicia się przez tegoroczne maksima. Początkowo przeważał popyt, ale finisz wypadł zarówno poniżej piątkowego jak i czwartkowego zamknięcia. Niedźwiedzie, na podobnych poziomach do obecnych, wielokrotnie już atakowały w tym roku. Za każdym razem wychodziły zwycięsko z pojedynku.

Russell2000 reprezentujący drugą linię spółek notowanych na NYSE, nadal nie ma sił aby wrócić do trendu wzrostowego. Ponowne odpadnięcie od oporu 2300 punktów generuje ryzyko, że na parkiet powrócą niedźwiedzie. Małe i średnie spółki z Wall Street od dawna nie potwierdzają tego, co robi DJIA czy S&P500. Ta rozbieżność wkomponowała się już obraz hossy ostatnich kwartałów. Jednakże w długim terminie rozjechanie się pierwszej i drugiej linii jankeskiego parkietu nie jest optymistycznym zjawiskiem. Wczoraj mocno zwyżkowały rentowności dziesięcioletnich obligacji. Rynek akcji zdaje się tym nie przejmować, ale jest to kolejny tydzień ich wzrostu.

S&P500 ponownie ma za sobą neutralną sesję. W ciągu dnia podejmowane były próby mocniejszego zdołowania indeksu, ale zakończyło się na niewielkiej korekcie. Nad kreską finiszował Nasdaq Composite, ale opory wciąż pozostają do wybicia. Zabrakło nowych rekordów w wykonaniu DJIA (-0.8%). Absencja byków widoczna była także pośród spółek transportowych. DJTA ponownie stracił na wartości i niebezpiecznie wrócił do wnętrza konsolidacji. To generuje ryzyko powrotu do jej dolnego ograniczenia. Natomiast wybicie z poprzedniego tygodnia może okazać się pułapką hossy ze zmianą trendu włącznie.

MSCI Poland finiszował na najniższym poziomie od ponad dwóch miesięcy. Wrześniowe denko nie utrzymało naporu podaży. Naruszenie wsparcia wpasowuje się w dotychczasowy scenariusz. Od miesięcy indeks porusza się w konsolidacji, która przybrała postać diamentu. Ewentualnie wyjście dołem z formacji mogłoby okazać się zaproszeniem do mocniejszej zniżki. Jak na razie byki próbują powstrzymać falę podaży, ale z tygodnia na tydzień jest to coraz trudniejsze zadanie. Jak niewiele brakuje do pojawienia się sygnału widać na wykresie WIG20 oraz USDPLN.

Dolar zbliżył się do psychologicznego poziomu 4.00. Słabość złotego potwierdzona jest także na wykresie EURPLN, gdzie aktywowany został sygnał w oparciu o średnią dwustusesyjną. Dodatkowo PLN Index wybił się dołem z trójkąta i ma korzystne momentum do dalszych spadków. Natomiast WIG20 ostatkiem sił broni się na wsparciu. Po wczorajszych wydarzeniach trudno jednak pozostać optymistą. Na rynku derywatów FW20 naruszyło dolne ograniczenie trójkąta. Wg geometrii niedźwiedzie mogą otworzyć sobie furtkę w kierunku tegorocznej podłogi. O utrzymanie wsparcia walczy WIG. Kanał pomaga bykom, pytanie jak długo jeszcze?