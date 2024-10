Rekordy na giełdach w Niemczech i za oceanem. A u nas…

W strefie historycznych szczytów przebywa także DAX future. Kontrakty do psychologicznej bariery 20000 punktów mają już mniej niż 250 oczek. Indeks w piątek wspiął się na historyczne maksima. Tygodniowa formacja harami nie była w stanie zatrzymać szarży byków. Nadal jednak wskaźnik RSI nie potwierdza obecnej zwyżki. To jednak może się zmienić w każdej chwili. Wystarczy jedna, mocniejsza kontra popytu i ww. indykator znajdzie się na odpowiednio wysokich poziomach. Na uwagę zasługuje druga linia Deutsche Boerse. mDAX zamknął tydzień najwyżej od maja. Zachodzi szansa na wybicie się górą z prostokątnej konsolidacji. Byłby to pozytywny zwrot wydarzeń pośród średnich spółek, które od miesięcy nie potwierdzają tego, co robią największe tuzy.

Udany tydzień ma za sobą DJIA, który w kilka dni zyskał +1%. Ponownie pojawiło się średnioterminowe wykupienie, ale jankeskim bykom to nie przeszkadza w poprawianiu rekordów. W pierwszych dwóch miesiącach obecnego roku RSI także przekroczył próg 70 punktów, a hossa trwała dalej. Presję na dalsze wzrosty widać pośród spółek transportowych. Po wielu miesiącach konsolidacji DJTA wybił się na średnioterminowe maksima. Obecnie wyzwaniem jest lipcowe maksimum z 2023 r.

Na historycznych szczytach zameldował się S&P500. Indeks szerokiego rynku jak na razie kieruje się w stronę psychologicznej bariery 6000 punktów. Wykupienia wciąż nie ma, a formacje świecowe sprzyjają bykom. Z oporem walczy Nasdaq Composite. Przez cały tydzień indeks próbował wydostać się z trójkąta umiejscowionego pod historycznym maksimum. Wprawdzie tydzień okazał się kolejnym okresem na plusie, ale poziom 18671 punktów wciąż pozostaje niewybity.

Piątkowa zwyżka MSCI Poland o +1.3% oddaliła w czasie wybicie się indeksu z formacji diamentu. Tydzień jednak zakończył się ze stratą -2.6%. Pod kreską znalazł się PLN Index, który już trzeci tydzień znajduje się poniżej trójkąta symetrycznego. Od kilku tygodni na uwagę zasługuje USDPLN. Piątkowy finisz wypadł powyżej linii trendu spadkowego. Dolar dodatkowo wbił się do wnętrza trójkąta, a furtka w kierunku tegorocznego szczytu pozostaje otwarta. Wydarzenia na rynku walutowym stanowią ciężar dla akcyjnych byków. Bez pomocy złotego mogą nie utrzymać wsparcia widocznego na WIG20.

WIG wciąż oscyluje wokół średniej dwustusesyjnej. Także kwestia trójkąta symetrycznego pozostaje nierozwiązana. Indeks broni się nad dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego. Kończy się jednak miejsce, w ramach którego konsolidacja będzie postępować. Nieuchronnie zbliża się moment powrotu zmienności. Jednakże na uformowanie się nowej, wertykalnej fali, trzeba jeszcze zaczekać. Brakuje dwóch faz. Pierwsza to wydostanie się indeksu z ww. horyzontu. Druga to test wybicia. Nie można wykluczyć zastawienia pułapki. A fałszywe przerwanie np. linii trendu wzrostowego to idealny początek dla nowej fali hossy.