Byki górą

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Koniec tygodnia na globalnym rynku akcji zakończył się umiarkowaną przewagą strony popytowej. Byki dominowały zarówno w Europie, jak i za oceanem, gdzie S&P 500 zanotował nowy historyczny poziom (ATH). Jednocześnie był to piąty wzrostowy tydzień z kolei wspomnianego indeksu. Wsparciem dla nastrojów pozostawał mocny początek wyników kwartalnych za III kw. w wykonaniu amerykańskich banków, co często odbierane jest jako barometr dla wyników w szerokiej gospodarce.

Po słabszej czwartkowej sesji na GPW, piątek przyniósł powrót popytu. WIG20 wzrósł o ponad 1,1% przy obrotach zbliżonych do 0,9 mld PLN. Zmiana ta była jedną z najwyższych wśród globalnych indeksów.

W tym tygodniu w krajowym kalendarzu makroekonomicznym warte odnotowania będą przede wszystkim dane o inflacji. We wtorek GUS przedstawi szczegóły wrześniowych danych o inflacji. Według szybkiego szacunku wskaźnik CPI wzrósł przed miesiącem o 0,1% m./m., a dynamika cen konsumpcyjnych przyspieszyła do 4,9% r./r. z 4,3% r./r. Szybsze tempo wzrostu cen wynikało według ekonomistów BNP Paribas przede wszystkim z wyższej inflacji bazowej (4,3% r./r. vs 3,7% r./r. w lipcu), co z kolei było częściowo pokłosiem niższej bazy porównawczej. Z kolei we czwartek planowany jest debiut akcji Żabka – biorąc pod uwagę istotną redukcję zapisów, pierwsza sesja z pewnością będzie miała ciekawy przebieg.

Z kolei w globalnym kalendarzu uwaga inwestorów skupi się na czwartkowym posiedzeniu EBC. Rynek spodziewa się, że europejskie władze monetarne będą kontynuować cykl obniżek stop procentowych i obetną stopę depozytową EBC o 25 pb. do 3,25%. Ekonomiści BNP Paribas także spodziewają się takiego ruchu decydentów. Napływające dane o aktywności gospodarczej sugerują, że ożywienie strefie euro postępuje bardzo powoli i skoncentrowane jest przede wszystkim w sektorach usługowych. Ogranicza to obawy o trwałość inflacji w Europie Zachodniej. Rynek spodziewa się obecnie, iż po październikowym posiedzeniu EBC obniży stopy procentowe o 25 pb. także podczas spotkania 12 grudnia. Do końca przyszłego roku stopa depozytowa ma spaść do 2,0%.

Na korzyść giełdowych byków