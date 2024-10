Nowy Jork wrócił do bicia rekordów, wyraźne odbicie w Warszawie

DJIA (+1%) zdołał wczoraj finiszować na historycznie wysokich poziomach. Jednakże niedźwiedzie nie pozwoliły na przebicie się przez cień spadającej gwiazdy, zatem sytuacja techniczna pozostaje neutralna. Z pomocą przyszedł S&P500 (+0.7%), który po trzech tygodniach odpoczynku na szczytach, zaczął się od nich ponownie oddalać. Byki mają sporo zaległości do nadrobienia względem wskaźników impetu. Tygodniowy RSI nie potwierdza zwyżki zakorzenionej w sierpniu.

Ruszyły się także spółki technologiczne. Wczoraj Nasdaq Composite finiszował na najwyższym poziomie od połowy lipca. Momentum ponownie zaczęło sprzyjać bykom, ale do historycznych szczytów jest jeszcze trochę miejsca. Indeks nadal pozostaje w klinie, co utrudnia interpretację ostatnich wahań. Z jednej strony nie można odmówić optymistom argumentacji, że trwa kolejny impuls hossy. Z drugiej zaś pesymiści wtórują, że skoro Nasdaq Composite porusza się wewnątrz trójkąta, to trzeba liczyć się z możliwością ponownego testu sierpniowego denka.

Złoty zaczął odrabiać straty, co pomogło podnieść morale akcyjnym bykom. PLN Index od dwóch dni odbija z poziomów ostatni raz widzianych w sierpniu. Obserwowana zwyżka przypomina jednak jedynie korektę wzrostową po przełamaniu wsparcia. Dla przypomnienia, na początku miesiąca ww. benchmark wybił się dołem z trójkąta. Wygenerowany został podażowy sygnał dla złotego. Nie można wykluczyć, że jest to jedynie pułapka, dzięki której zrodzi się nowy impuls hossy dla polskiej waluty. Jednakże podręcznikowo aktywny jest sygnał do dalszej przeceny PLN.

sWIG80 odrobił wczoraj część poniedziałkowych strat, ale nie wszystkie. Zaczął odbijać także mWIG40, który jednak wciąż pozostaje wewnątrz konsolidacji. Od wsparcia odskoczył WIG, ale wczorajszy finisz wypadł poniżej średniej dwustusesyjnej. Indeks nadal konsoliduje się wewnątrz trójkąta, co sprawia, że na kluczowe rozstrzygnięcia inwestorzy muszą jeszcze zaczekać.