WIG20 powrócił powyżej 2300 pkt. Nowe rekordy za oceanem. Co dalej?

Chirurgiczne cięcie niedźwiedzi

Piotr Neidek, BM mBanku

Środa to kolejna sesja w Azji, podczas której byki szturmują chińskie indeksy. Kwadrans przed godziną 7:00 Hang Seng Index zyskuje +2% i bliski jest przełamania majowego szczytu. Jego pokonanie oznaczałoby, że tegoroczny sufit został przełamany, a droga na północ ponownie stoi otworem.

Obecny tydzień jest jednym z najbardziej dynamicznych okresów w tym roku. I nie można wykluczyć, że wraz z wrześniowym zamknięciem wynik ten ulegnie dalszej poprawie. Silne wzrosty odnotowuje Shanghai Composite Index. Wynik za ten tydzień jest porównywalny do tego wykręconego w lipcu 2020 r., kiedy to w jeden tydzień benchmark zyskał +7%. Jednakże po euforii przyjdzie czas refleksji i nie można wykluczyć równie mocnej odpowiedzi podaży. Zarówno na rynku akcji jak i na rynku miedzi. Dzisiaj copper future wytracił już swój impet, a to generuje ryzyko korekty.

Czerwień widać już na rynku derywatów. Kontrakty na DAX tracą -0.4% i chociaż do otwarcia się rynku kasowego jest około 2h, to obecność niedźwiedzi jest zauważalna. Wczoraj indeks nie zdołał poprawić historycznych rekordów. Bykom nie udało się także zamknąć powyżej 19000 punktów. Nie jest to tożsame z porażką popytu, ale na Deutsche Boerse cały czas brakuje wiary w kontynuację hossy.

Małe i średnie spółki nie potwierdzają optymizmu obecnego wśród największych tuzów. Efekt jest taki, że od miesięcy DAX konsoliduje się, zamiast przebywać w zdrowej fali hossy o dynamicznym przebiegu. A tygodniowy odczyt wskaźnika nie napawa długoterminowym optymizmem.

Na uwagę zasługują wydarzenia w trzeciej linii Wall Street oraz na rynku długu. Russell2000 wciąż nie potwierdził tego, co robi DJIA. Natomiast ceny długoterminowych obligacji USA zatrzymały się na linii trendu wzrostowego. Od kwietnia trwa regularna hossa na bondach. Rentowności maleją, sprawiając, że ceny dłużnych papierów zyskują. Atrakcyjność obligacji rośnie, a wraz z nimi ryzyko transferu kapitału w stronę rynku długu. Jak na razie inwestorzy nie myślą o ucieczce w kierunku bezpiecznych aktywów. Jednakże trend na bondach pokazuje, że jest to kwestia czasu, aż większy kapitał wpłynie do tej przystani.