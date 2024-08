Fed zmienia nastawienie. Nowy Jork coraz bliżej szczytów

Po mocnym zamknięciu się piątkowej sesji dzisiaj kontrakty na niemiecki indeks są w odwrocie. Za wcześnie jest na finalne wnioski, jednakże na chwilę obecną widać formację harami. Struktura ta jest w zbyt młodej fazie powstania, aby uznać ją za przekonywującą. Jednakże jej utrzymanie do końca dnia stanowiłoby zaproszenie dla niedźwiedzi do powrotu na parkiet. Zwłaszcza że indeks ma za sobą najmocniejszą zwyżkę w tym roku. Nie można wykluczyć, że byki mają na celowniku historyczne maksima. Jednakże wzrosty benchmarku DAX nie zostały potwierdzone przez sDAX oraz mDAX. Nawet CAC40 nie zbliżył się do tegorocznego sufitu, do którego brakuje mu około 10%.

Do zdobycia historycznych maksimów zabrakło mniej niż 25 oczek. DJIA finiszował na drugim co do wysokości poziomie w tym roku. Cały tydzień zakończył z wynikiem +1.3% i nie można wykluczyć, że sierpień okaże się kolejnym, wzrostowym miesiącem. Udany tydzień ma za sobą Russell2000. Druga i trzecia linia Wall Street dosyć szybko odrabia straty, ale wciąż indeks pozostaje poniżej lipcowych maksimów. Momentum jak na razie sprzyja dalszej wspinaczce na północ, ale po piątkowym wystrzale optymizmu dzisiaj bykom może być ciężko utrzymać tempo.

Ciekawie prezentuje się Nasdaq Composite. W czwartek pojawiło się objęcie bessy, w piątek zaś zabrakło sił na zanegowanie tej formacji. Na weekend inwestorzy udali się z mieszanymi odczuciami. Z jednej strony przewaga popytu jest odczuwalna na szerokim rynku. Trwająca kilkanaście sesji zwyżka jest najsilniejsza w tym roku. Z drugiej zaś technologiczny benchmark nie odrabia tak szybko strat jak DJIA. Na początku drugiej dekady lipca objęcie bessy zablokowało hossę i poprzedziło mocniejszą przecenę. Tym razem może być inaczej, ale na obecnym, sierpniowym szczycie pojawił się znak ostrzegawczy dla akcyjnych byków.

Słabnący dolar przekłada się na poprawę sytuacji technicznej WIG20USD. Wg piątkowego zamknięcia indeks ten odnotowuje wzrost za sierpień, a skala zwyżki jest najwyższa od lutego. Do końca miesiąca pozostało jeszcze kilka sesji i sytuacja ta może ulec zmianie. Jednakże obawy z pierwszej dekady sierpnia o zmianę trendu zostały już w większości zneutralizowane. Brakuje jeszcze zdobycia nowych, tegorocznych szczytów i byki odzyskają kontrolę nad hossą.

Z odrabianiem strat problem ma druga linia GPW. mWIG40 zanotował spadek za poprzedni tydzień. Także i tutaj widać dzienną formację świecową pod nazwą objęcie bessy. Jej negatywny wydźwięk jest odczuwalny od kilku sesji. Z drugiej strony odpowiedź niedźwiedzi (-0.9%) na wcześniejszą kontrę byków (+5.6%) trudno uznać za okazałą. Indeks średnich spółek ma za sobą udany test długoterminowego wsparcia. Tygodniowe świeczki sprzyjają bykom, co neutralizuje obawy związane z ww. objęciem. Problemem pozostaje linia trendu spadkowego łącząca kluczowe maksima z ostatnich miesięcy.

Powell potwierdził zbliżającą się obniżkę stóp procentowych

Anna Tobiasz, DM BDM