Ciekawie prezentuje się Russell 2000. Ten amerykański średniak w tym miesiącu stracił ok. 13%. Z poziomu 2300 punktów powrócił do dawnego oporu 2000 punktów. Ta równa liczba ma szanse zamienić się we wsparcie. Taki wniosek płynie z kształtu ubiegłotygodniowej świecy. Byki muszą tylko utrzymać sierpniowe minima.

Od ośmiu dni japoński indeks Nikkei 225 systematycznie rośnie. Ostatni dzień ubiegłego tygodnia zamknął się wyżej o 3,64%. Oznacza to, że pokonał już ponad 50% wakacyjnych spadków. Te były znaczne, bo zmniejszyły jego wartość o ponad ¼. W najbliższych dniach popyt ma dwie przeszkody do pokonania. Pierwszą jest poziom 61,8% (38144 punkty). O 1000 punktów wyżej jest początek ostatniego impulsu spadkowego i najbliższy opór. Miejsce to powstało podobnie jak i na innych giełdach w pierwszych dniach sierpnia. Ponieważ wspomniany rajd byków tworzy się na malejących obrotach, to pokonanie ww. barier nie musi być łatwym zadaniem.

Za nami tydzień zwyżek

Anna Tobiasz, DM BDM

Ostatnia sesja na GPW zdecydowanie należała do byków. Po czwartkowej przerwie, krajowe indeksy nadrabiały wzrosty Wall Street z naszej świątecznej nieobecności. W piątek WIG20 zyskał aż 3,3%. Najmocniej przyczynił się do tego KGHM, który rósł o 9,2%. Mocne wzrosty zaliczyły też banki – Alior (+5,1%), Santander (+4,7%), czy Pekao (+4,5%). Imponująco wygląda wynik tygodniowy indeksu blue chips, który wyniósł +7,2%. Mniejsze spółki były relatywnie słabsze, jednak również zanotowały mocne wyniki – mWIG40 w ciągu czterech sesji wzrósł o 5,6%, sWIG80 o 2,3%, natomiast indeks szerokiego rynku WIG umocnił się o 6,4%. Warto odnotować też wyniki sektorowe – WIG-górnictwo zyskał w ciągu tygodnia 9,8%, banki 9,6%, a gry 8,3%. Najsłabiej z kolei radziły sobie spółki spożywcze, które zakończyły tydzień z wynikiem -1,6%.

Dla pozostałych europejskich indeksów tydzień również przebiegł pomyślnie. DAX zyskał 3,4%, CAC 2,5%, a FTSE 100 1,75%. Za oceanem S&P wzrósł o 3,9%, DJI o 2,9% i Nasdaq o 5,3%. Pozytywne dane z amerykańskiej gospodarki niewątpliwie przyczyniły się do poprawy nastrojów i oddalenia wizji recesji. Według danych CME Group rynki wyceniają aktualnie na ponad 70% obniżkę stóp we wrześniu o 25 pb. oraz na ponad 25% obniżkę o 50 pb.

W bieżącym tygodniu najbardziej oczekiwanym wydarzeniem będzie sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, które rozpocznie się w czwartek. Przemówienie Jerome’a Powella na temat perspektyw gospodarczych ma się odbyć w piątek. Oprócz tego poznamy wstępne odczyty PMI, a z krajowego podwórka dane na temat rynku pracy, produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej. Rozkręca się też sezon wyników – w tym tygodniu warto śledzić Cyfrowy Polsat, Orlen, Dino, PKO BP, czy Budimex.