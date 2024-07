Dziś sporo danych i wyniki Microsoftu

Względnie lepiej zachowywał się polski parkiet, gdzie indeks największych podmiotów zyskał 0,50%. Pomimo otwarcia z luką wzrostową, indeks WIG20 szybko przeszedł do testowania wsparcia psychologicznego poziomu wsparcia, czyli 2400 pkt, który udało się wybronić. Wśród komponentów najmocniejszym walorem był Alior Bank, który zyskał 2,12%. Po drugiej stronie spektrum znalazło się LPP, które zanotowało stratę wysokości 1,93%. Na uwagę zasługuje fakt, że największy indeks sektorowy – WIG-banki zachowywał się względnie lepiej od szerokiego rynku (0,85%), a ponad połowa komponentów zanotowała dodatnią sesję.

Na rynku długu mogliśmy obserwować spadek rentowności 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych, które zbliżyły się do minimów sprzed tygodnia, czyli okolicy 4,15%, co jest najniższym poziomem obserwowanym od marca. W strefie euro rentowości analogicznych papierów zbliżyły się do okolic 2,34%.

W strefie euro przedstawiony dziś zostanie szacunek wzrostu PKB w drugim kwartale. Bazując na miesięcznych danych ekonomiści BNP Paribas oceniają, że skala ożywienia w Europie Zachodniej wiosną pozostała mocno ograniczona. W okresie styczeń-marzec wolumen dóbr i usług wytworzonych w strefie euro zwiększył się o 0,3% kw./kw i 0,4% r./r.

Wyniki Microsoftu, ważne dane

Kamil Cisowski, DI Xelion

Poniedziałkowy kalendarz makroekonomiczny był być może niemal pusty, ale po zachowaniu rynków widać, że znajdujemy się w punkcie wysokiej nerwowości inwestorów. Giełdy europejskie, otwierające się na plusach, wymazały je w większości 2-3 pierwszych godzin handlu. Potem niestety było jeszcze gorzej, gdy po dodatnim otwarciu w USA Wall Street zanurkowało poniżej kreski. Główne indeksy UE notowały spadki od 0,20% (Stoxx 600) do 0,98% (CAC 40), powyżej kreski zamykało się natomiast brytyjskie FTSE 100 (+0,08%).

Na tym tle dobrze wypadła Warszawa. WIG20 wzrósł o 0,50%, mWIG40 o 0,45%, jedynie sWIG80 spadł o 0,20%. W pierwszej fazie sesji GPW prezentowała się słabo, po południu przestała jednak towarzyszyć Europie w dalszych spadkach, a na finiszu dnia wygenerowane zostało odbicie. Duże pozytywne kontrybucje do głównego indeksu wniosły Pekao (+1,46%), Orlen (+0,85%), CD Projekt (+2,09%) i Alior (+2,12%), a do mWIG40 CCC (+2,52%), Text (+6,28%) i Enea (+2,66%).