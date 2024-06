WIG20 wciąż próbuje przebić 2500 pkt. Dzisiaj „trzy wiedźmy”

Trzy Wiedźmy vs odrodzenie byków

Piotr Neidek, BM mBanku

Shanghai Composite Index wciąż szuka dna. Ten tydzień ponownie należy do niedźwiedzi. Dzisiaj psychologiczna wartość 3000 punktów została naruszona. Spadki widać także w Hong Kongu, Seulu oraz w Tokio. Wprawdzie Nikkei225 kwadrans po godzinie 6:00 tracił jedynie -0.1% i podobnie jak wczoraj, w końcówce sesji mogą przycisnąć akcyjne byki. Od prawie dwóch miesięcy tokijski indeks konsoliduje się. Jak na razie jest to forma odpoczynku, wymagana do ewentualnego wybicia historycznych maksimów. Z punktu widzenia ostatnich dekad, Nikkei225 wyrysował podwójny szczyt. Poranne notowania kontraktów DAX future wskazują na neutralne otwarcie się rynku kasowego we Frankfurcie. Wczoraj wróciła zieleń na szeroki rynek. Zyskały takie indeksy jak mDAX oraz sDAX. Solidną zwyżkę ma za sobą DAX (+1.4%). Czwartkowe podbicie niemieckiego indeksu blue chips zwiększa szansę na wyrysowanie się kanału wzrostowego. Pomaga także wskaźnik impetu Stochastic, który bywa pomocny w takich formacjach jak kanał.

Na amerykańskich parkietach ponownie można było zobaczyć rekordy wszechczasów, ale ich wydźwięk był znikomy. Wprawdzie S&P500 oraz Nasdaq Composite zakończyły sesję pod kreską, ale w ciągu dnia bykom udało się wkroczyć na nowe tereny wykresów. Technologiczny indeks pobił rekord jedynie o 0.8pkt. Nadal jednak utrzymuje się powyżej kluczowego wsparcia na ten tydzień. Problemem może jednak okazać się wczorajsza świeczka, która w połączeniu z wcześniejszymi stworzyła coś na wzór gwiazdy wieczornej. Nie jest o podręcznikowy przykład tego, jak może wyglądać formacja odwrócenia trenu. Niemniej jednak jak pokazuje historia, takie połączenie świeczek także bywa ostrzeżeniem dla byków.

Udaną sesję ma za sobą DJIA. Indeks blue chips tym razem umocnił się o +0.8% i ustanowił nowe, czerwcowe maksima. Benchmark ten ma sporo do nadrobienia względem pozostałych indeksów. Od dłuższego czasu zachodzi rozbieżność pomiędzy szerokim rynkiem a spółkami z DJIA. Dopóki ta dywergencja nie zostanie naprawiona, dopóty na Wall Street wisi ryzyko bardziej złożonej korekty.

Trzeci piątek miesiąca kończącego kwartał to okres, w którym inwestorzy nie powinni narzekać na brak zmienności. Szczególnie w ostatnich kwadransach sesji. Wygasanie czerwcowej serii derywatów zapowiada się szczególnie ciekawie. WIG20 ma za sobą ubite denko, ale wczoraj wyhamował pod oporem. Wprawdzie finisz wypadł na plusie, ale poniżej otwarcia. Indeks w kilka dni odrobił większość poniesionych przez cztery tygodnie strat.

To co może niepokoić, to negatywna reakcja popytu na strefę 2500 punktów. To właśnie tam znajduje się zniesienie Fibonacciego 61.8% poprzednich spadków. Także tam ulokowany jest kwietniowy szczyt, który wraz z tegorocznym wierzchołkiem, wyznaczają 2 z 3 kluczowych ekstremów formacji G&R. Wczorajsze maksimum spełnia warunki potrzebne niedźwiedziom do powrotu na parkiet. Inną kwestią jest to, czy rynek uwierzy w tak wyrysowaną formację G&R. Podręcznikowo brakuje trendu wzrostowego, jaki ta struktura miałaby rzekomo odwrócić. Dlatego też granie krótkich pozycji w ten piątek stoi pod znakiem zapytania. Wszystko okaże się w końcówce sesji, kiedy to Trzy Wiedźmy dadzą o sobie znać.