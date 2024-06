Dziś amerykańskie payrollsy. Jak zareagują rynki?

Podobna formacja widoczna jest także na mDAX. Indeks ten także zaliczył wzrostową sesję. Ale pod koniec dnia byki utraciły większość tego, co udało im się zyskać w pierwszej fazie notowań. To wskazuje na brak wiary w dalsze wzrosty. Natomiast trzecia linia niemieckiego parkietu nie oglądała się na to, co robią ww. indeksy. Przez całą sesję sDAX schodził z lokalnych maksimów. Finalnie uformowana została podażowa świeczka, a na wykresie widać podwójny szczyt.

W ciągu sesji jankeskim bykom udało się poprawić rekordy wszechczasów. Nasdaq Composite wprawdzie zamknął się pod kreską, ale strata była kosmetyczna. Odpowiedź niedźwiedzi w postaci -0.1% na środowy atak popytu +2%, można uznać za ich porażkę. Przewaga byków jest przytłaczająca i jak na razie zwolennicy grania krótkich pozycji nie mają skutecznego pomysłu na spadki. Nie oznacza to jednak, że obecna na tygodniach tzw. negatywna dywergencja została zneutralizowana. Wskaźnik RSI wciąż nie potwierdza ostatnich szczytów zrobionych przez Nasdaq Composite.

Ta sama sytuacja jest na S&P500. Nie zawsze jednak dynamika wzrostów musi iść w parze z hossą. W 2021 r. indeks szerokiego rynku wznosił się, ale w bardzo umiarkowanym tempie. Wskaźnik RSI tygodniami nie potwierdzał szczytów zdobywanych przez S&P500. Jednakże w grudniu rozbieżność pomiędzy benchmarkiem a ww. indykatorem była tak duża, iż ciężko było o twarde argumenty za kontynuacją hossy. Rynek w końcu wszedł w fazę średnioterminowej korekty.

Po mocnej środzie w USA i czwartkowej stabilizacji na jankeskim parkiecie, inwestorzy z trzeciej linii GPW mogą czuć się nieco zawiedzeni. sWIG80 zamiast wrócić do wzrostów, przykleił się do czerwcowego denka. Po czterech dniach czerwcowego handlu wynik jest mocno rozczarowujący. Indeks zyskuje względem piątkowego zamknięcia jedynie +0.1%. Niby nic złego się nie dzieje, hossa trwa, ale na wykresie pozostaje gwiazda wieczorna. Jej wydźwięk jest negatywny, podobnie jak powiedzenie Sell In May And Go Away. W marcu 2023 r. podobna struktura nie wyrządziła żadnych szkód w trzeciej linii. Ten fakt nieco uspokaja, ale nie gwarantuje, że historia się powtórzy.

Linia trendu wzrostowego pozostaje utrzymana. Inną kwestią jest to, że trwa jej test. Skoro byki nie reagują na nowe szczyty w USA, to może niedźwiedzie powinny powiedzieć „call”? Sprawdzenie tego, jak mocna jest strona popytowa, wprowadziłoby nieco zmienności na rynek. A ta bywa potrzebna, do zbudowania kolejnej fali hossy.