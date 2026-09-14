Tydzień temu zwracaliśmy uwagę na niekorzystne historyczne statystyki dla września. Wynika z nich, że średnia zmiana WIG-u w dziewiątym miesiącu roku to -1,5 proc., co czyni wrzesień najgorszym miesiącem roku. Na razie jednak rynek oszukuje przeznaczenie. Od początku miesiąca WIG zyskał ponad 1,5 proc. W ostatni wtorek ustanowił rekord historyczny, sięgając w sesyjnym maksimum 156 900 pkt. Motorem napędowym naszego parkietu są duże spółki.

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WIG20 zyskał w minionym tygodniu 1 proc., a od początku września jest już ponad 2,5 proc. na plusie. W ostatnią środę padł rekord historyczny – indeks po raz pierwszy osiągnął poziom 4172 pkt. Liderami krótkoterminowych zwyżek są spółki energetyczne. PGE zamykała tydzień dorobkiem +12,8 proc., a Tauron +8,8 proc. Inwestorzy są do nich pozytywnie nastawieni, bo oczekują pozytywnego wpływu rosnących cen energii. Na plus w WIG20 wyróżniały się banki i Orlen. Wszystkie te spółki bezpośrednio lub pośrednio korzystają na drożejących surowcach, a te drożeją przez geopolitykę.

Wojna wywołana przez USA i Izrael w lutym trwa do dziś i wciąż eskaluje. Zablokowana jest cieśnina Ormuz, a Huti zaczęli w minionym tygodniu zajmować coraz więcej miejsc w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Pojawiły się też niepotwierdzone doniesienia o uszkodzeniu saudyjskiego rurociągu Petroline, który pozwalał omijać inne szlaki, dając dzienną przepustowość rzędu 7 mln baryłek. W efekcie w piątek rano cena baryłki WTI sięgała już 104 USD, a perspektywy inflacji stają się coraz gorsze. EBC podniósł w minionym tygodniu stopy procentowe o 25 pb., a rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wzrosły do blisko 5 proc., a więc najwyższego poziomu od trzech lat. Nasza RPP utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie, ale rosnące ceny paliw na stacjach i drożejąca energia mogą w końcu wyprowadzić inflację poza poziomy dopuszczalne.

Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy pozostają relatywnie słabsze od pierwszej. Spółki z tych działów są bardziej zależne od lokalnych niż globalnych nastrojów. Ich relatywna słabość sugerować więc może, że inwestorzy boją się, że omawiane ryzyko inflacji w końcu obciąży ich wyniki. Indeks mWIG40 stracił w minionym tygodniu ponad 0,5 proc. i kończył tydzień w pobliżu średniej z 50 sesji. Indeks sWIG80 zyskał 0,3 proc., ale też pozostaje w pobliżu tego technicznego wsparcia. W portfelu mWIG40 na plus wyróżniały się Asbis, Newag i Creotech Instruments, a na minus Grupa Azoty, Diagnostyka, Inter Cars i XTB. Wśród maluchów liderami były Digital Network, Scanway, Creotech Quantum i Dadelo, a w dole tabeli były Bumech, Arctic Paper i Medinice.

Pozytywnym akcentem na koniec tygodnia były medialne doniesienia, że dyplomaci Iranu i państw Zatoki Perskiej mają się spotkać w Omanie. Jeśli do tego dojdzie, będzie to pierwsze ich spotkanie od początku wojny. W środę 16 września poznamy natomiast decyzję FOMC dotyczącą stóp procentowych, która może mieć istotny wpływ na rynkowe nastroje.

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