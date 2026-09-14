W poniedziałek Rada Fiskalna opublikowała opinię o projekcie budżetu na 2027 r.

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„Projekt prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych. Nie przedstawia działań, których wdrożenie zapewniłoby rozpoczęcie procesu konsolidacji, a Rada Ministrów nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu” – czytamy w opinii Rady Fiskalnej.

Rada Fiskalna zarzuca rządowi brak oszczędności

„Obecna nierównowaga jest wynikiem kumulacji decyzji podejmowanych w dłuższym okresie, a nie załamania dochodów publicznych. Relacja dochodów do produktu krajowego brutto (PKB) jest wciąż historycznie wysoka, natomiast podstawowym źródłem pogłębienia deficytu pozostaje wzrost wydatków, wyraźnie przewyższający wzrost dochodów” – podkreślono.

Rada podkreśliła, że wydatki obronne nie są jedynym powodem pogorszenia stanu finansów publicznych. Oceniła, że wydatki te odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu wydatków od 2021 roku i że istotne znaczenie mają również „transfery socjalne, wynagrodzenia i inne trwałe zobowiązania państwa”.

Brak marginesu bezpieczeństwa

„Ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny (PDP) w relacji do PKB w 2027 r. progu 55 proc. jest bardzo wysokie. Próg zostaje przekroczony w niemal wszystkich analizowanych wariantach ryzyka, m.in. z uwzględnieniem niewystąpienia »naturalnych oszczędności« w założonej wysokości. W projekcie nie zapewniono zatem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa” – czytamy w opinii Rady Fiskalnej.

Dodano, że w projekcie budżetu nie ma „wystarczającej odpowiedzi” na zalecenie Rady ECOFIN, aby wykorzystać okres obowiązywania krajowej klauzuli wyjścia do zmiany priorytetów wydatkowych lub zwiększenia dochodów. Taka zmiana pozwoliłaby w sposób stabilny finansować „trwale” wyższe wydatki obronne.

„Prognoza dochodów budżetowych przedstawiona w PUB27 (projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. – PAP) jest obarczona wysokim ryzykiem, m.in. przez uwzględnienie nieuchwalonych dotychczas zmian w systemie podatkowym oraz optymistyczne założenia dotyczące dynamiki dochodów podatkowych” – oceniła Rada Fiskalna.

Rada stwierdziła także, że „naprawa finansów publicznych wymaga wiarygodnego planu wieloletniego i możliwie szerokiego porozumienia politycznego”. Podkreśliła, że naprawa stanu finansów publicznych „nie oznacza ograniczenia ambicji państwa, lecz stanowi warunek trwałego finansowania bezpieczeństwa, usług publicznych, inwestycji i polityki społecznej”.