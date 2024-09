11 bit studios, producent i wydawca gier to najgorętsza spółka giełdowa w ostatnim tygodniu. I najmocniej przeceniona. Przed premierą gry "Frostpunk 2" w ubiegły piątek, jej akcje kosztowały około 630 zł a obecnie są wyceniane na 300 zł, najniżej od ponad 4 lat.

„Gra "Frostpunk 2" rozczarowała”, „Chłodne recenzje graczy”, „Premiera gry wstrząsnęła giełdą”, „Katastrofa na kursie 11 bit studios” …. to wybrane tytuły opisujące reakcje rynku po debicie "Frostpunka 2". Po tygodniu od premiery drugiej części flagowej gry studia, „Frostpunka”, w Parkiet TV będziemy rozmawiać z Przemysławem Marszałem, prezesem 11 bit studios.

Czy gra spełniła oczekiwania? Co najbardziej zawiodło? Czy są poważne problemy techniczne w grze? Co da się szybko poprawić? Jak bardzo słabe noty graczy uderzyły w sprzedaż? Jak duża część rozczarowanych graczy zwraca grę? Ile kopii już zostało sprzedanych? Jaki wolumen sprzedaży tytuł może osiągnąć w ciągu 12 miesięcy? Czy gra broni się finansowo? Na jakie przychody i zyski liczy spółka? Kiedy debiut wersji konsolowej? Kiedy na rynek trafią płatne dodatki do gry? Co z kolejnymi premierami, czyli „The Alters” i „Projektu 8”?

To wybrane pytania, które zadamy prezesowi 11 bit studios. Oglądaj w piątek o 12.00