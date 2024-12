Zyski zamienione w straty. Co poszło nie tak

Sytuacja, w której spółka przestaje być zyskowna i zaczyna przynosić straty, jest jednym z najgorszych scenariuszy dla posiadaczy jej akcji. W tym roku niestety nie brakowało takich negatywnych przykładów wśród firm notowanych na warszawskiej giełdzie, które zeszłoroczny zysk zamieniły w stratę, co było efektem spadających przychodów ze sprzedaży i wiązało się najczęściej z solidną przeceną ich walorów. Jakie mają widoki na odbudowę wyników?

Były zyski, jest duża strata

Powodów do zadowolenia nie mają w tym roku akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Po znakomitym pod względem wyników 2022 r., w którym firma zanotowała ponad 7,6 mld zł zysku netto, weszła w trudny okres ze spadającymi cenami węgla i niższym wydobyciem. To w połączeniu ze wzrostem kosztów wydobycia przyczyniło się do wyraźnego pogorszenia wyników w ujęciu rok do roku. Po trzech kwartałach 2024 r. JSW zwiększyła stratę netto do prawie 6,4 mld zł wobec 845 mln zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) po trzech kwartałach wyniosła 887,2 mln zł wobec ponad 4,6 mld zł rok wcześniej. – Obecnie JSW balansuje na granicy zyskowności, porównując cenę węgla koksującego do kosztów wydobycia na tonę. Są jednak widoki na poprawę rentowności. Spółka przygotowała plan naprawczy, który w 2025 r. powinien przynieść już ponad miliard złotych oszczędności. Jesteśmy sceptyczni, że uda się je wprowadzić w zakładanej przez zarząd skali przy silnej obecności związków zawodowych – wyjaśnia Robert Maj, analityk Ipopemy.

W wyraźnie słabszy okres, jeśli chodzi o wyniki, wszedł Eurocash. Słaby konsument, wojna cenowa wśród dyskontów oraz wzrost kosztów w połączeniu ze spadającą inflacją cen żywności stworzyły warunki, w których spółka nie była w stanie powalczyć o zyski. Po trzech kwartałach 2024 r. spółka zanotowała ponad 72 mln zł straty netto, pozbawiając się szansy na dodatni całoroczny wynik. – To, że w całym 2024 r. nie uda się spółce osiągnąć zysku netto, to prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Na wyniki 2024 r. oprócz słabszego konsumenta i wojny cenowej najmocniej wpłynęła podwyżka płacy minimalnej. Spółka standardowo raportuje słabe marże EBIDTA, poniżej 3 proc., i przy dużym lewarze negatywne wszelkie zmiany po stronie kosztów mocno uderzają w wyniki. Dodatkowo Eurocash boryka się systemowo z trendem zamykania mniejszych sklepów – wyjaśnia Dariusz Dadej, analityk Noble Securities. – Bez zdecydowanych działań po kosztowej stronie wyniki 2025 r. mogą wyglądać podobnie jak w tym roku. Oczywiście ewentualna poprawa konsumpcji może pomóc, jednak bez gruntownych zmian wewnątrz będzie to tylko chwilowe – uważa. Mając na uwadze znaczące pogorszenie tegorocznych wyników oraz utrzymującą się słabość konsumpcji, zarząd grupy niedawno zakomunikował, że osiągnięcie zakładanych na 2025 r. wyników, zwłaszcza EBITDA na poziomie 1 mld zł, może się nie udać.

Otoczenie nie pomaga

Wynikami nie zachwyca w tym roku Cognor, wykazując po trzech kwartałach znaczący spadek zysku operacyjnego i stratę netto. To efekt pogłębiającej się dekoniunktury na rynku stali (słaby popyt w branży budowlanej i motoryzacyjnej oraz niskie spready przerobowe) i przeciągający się w czasie rozruch walcowni w Krakowie. Z oczekiwań zarządu wynika, że ostatni kwartał 2024 r. może przynieś niewielką poprawę wyniku EBITDA względem fatalnego III kwartału br., ale na powtórkę wyników sprzed roku nie ma co liczyć. Co ciekawe, mimo fatalnych tegorocznych rezultatów w Cognor nadal mocno wierzy jego właściciel i zarazem prezes Przemysław Sztuczkowski, który wykorzystując jesienną korektę notowań, dokupił kolejne pakiety akcji, wydając na nie łącznie blisko 4,6 mln zł. To wyraźnie pomogło kursowi, Cognor zaczął odrabiać straty po wyprzedaży, która zepchnęła kurs do najniższego poziomu od blisko dwóch lat.

Sporym rozczarowaniem dla inwestorów są tegoroczne wyniki Wieltonu. Największy od lat kryzys w branży transportowej pozbawił największego rodzimego producenta przyczep i naczep możliwości zarabiania, czego potwierdzeniem jest zapaść jego tegorocznej sprzedaży i straty. Po trzech kwartałach 2024 r. grupa miała 1,58 mld zł przychodów ze sprzedaży i 80 mln zł straty netto wobec odpowiednio 2,44 mld zł przychodów i 85,1 mln zł zysku osiągniętego w analogicznym okresie 2023 r.