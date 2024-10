EBC ma drogę otwartą do kolejnych cięć

– Argumenty za działaniem wzrosły, odkąd Rada Prezesów EBC zebrała się we wrześniu i uznają to nawet bardziej „jastrzębio” nastawieni jej członkowie. Oceniający wypowiedzi jej członków indeks ECBSpeak jest w pobliżu dołków, co sygnalizuje, że Rada Prezesów staje się coraz bardziej „gołębia” – wskazuje David Powell, ekonomista z Bloomberg Economics.

Christine Lagarde, prezes EBC, po raz kolejny jednak zaznaczyła, że jej bank centralny nie trzyma się żadnej, z góry określonej, ścieżki obniżek stóp i że przyszłe decyzje będzie uzależniał od danych gospodarczych.

– Jeszcze nie złamaliśmy karku inflacji, ale jesteśmy w trakcie tego procesu – powiedziała Lagarde.

Nie będzie recesji?

Choć EBC przyznał, że niedawne dane o koniunkturze gospodarczej przyniosły negatywne niespodzianki, to nie rozważano cięcia stóp o 50 pkt baz. – Tym, nad czym debatowaliśmy i co zaproponował nasz główny ekonomista Philip Lane, było cięcie o 25 pkt baz. I to było wszystko. Decyzja w tej sprawie była jednomyślna – stwierdziła Lagarde.

– Sądzimy, że dane będą wspierały cięcia stóp na kolejnych posiedzeniach EBC wynoszące po 25 pkt baz. – prognozuje Jack Allen-Reynolds, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Szefowa EBC zaznaczyła również, że choć obecnie gospodarka strefy euro jest słabsza, niż oczekiwano, to później jej kondycja powinna stopniowo się poprawiać. – Spodziewamy się, że gospodarka będzie z czasem się umacniać. Rosnące dochody realne pozwolą gospodarstwom domowym, by konsumowały więcej. Stopniowo słabnące efekty restrykcyjnej polityki pieniężnej powinny wspierać konsumpcję oraz inwestycje, a eksport powinien przyczyniać się do ożywienia gospodarczego – prognozuje Lagarde. Dodała, że recesja nie zagraża obecnie strefie euro, a gospodarka Eurolandu najprawdopodobniej doświadczy miękkiego lądowania. Jej zdaniem, nawet jeśli Niemcy pogrążą się w recesji, to raczej nie pociągną za sobą reszty Eurolandu.