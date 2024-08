Inflacja uderza w deponentów. Sprzyjają im jeszcze stopy

Sypnęło danymi makroekonomicznymi mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na to, czy posiadacze depozytów osiągną realny zysk, czy stratę – i w jakiej wysokości. Zaczęło się od inflacji.

Reklama

Rośnie CPI i bazowa

Jak pisali ekonomiści banku PKO BP, inflacja CPI w lipcu wzrosła do 4,2 proc. r./r. z 2,6 proc. r./r. w czerwcu (zgodnie z szybkim szacunkiem), do czego przyczynił się głównie wzrost cen towarów. Za 1,4 pkt proc. z 1,6 pkt proc. wzrostu inflacji odpowiadało częściowe odmrożenie cen energii, a za resztę – wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 3,2 proc. r./r.). – Oczekujemy, że do końca roku inflacja CPI pozostanie poniżej 5 proc. r./r., a w I kw. 2024 r. w scenariuszu dalszego uwalniania cen energii inflacja swój szczyt może osiągnąć na poziomie ok. 6 proc. r./r. – przewidują specjaliści.

– Inflacja potwierdzona na +4,2 proc. w lipcu raczej emocji nie wzbudza. Inflacja bazowa wzrosła z 3,6 proc. do 3,8 proc. Przyczyniły się do tego częściowo podwyżki cen wody (+3,1 proc. mies./mies. – to jeszcze nie koniec). Ale bez tego też by wzrosła – skomentowali kolejne dane inflacyjne ekonomiści mBanku.