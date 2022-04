Plany rządu: deficyt w tym roku ma wzrosnąć do 4,3 proc. PKB

Rada Ministrów przyjęła we wtorek Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2025, w którym prognozuje wzrost deficytu to 4,3 proc. PKB w 2022 r. i jego spadek do 3,7 proc. PKB w 2023 r.