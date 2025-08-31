Lipiec pokazał, że Polacy mogą i oszczędzać, i kupować

Jak poinformował NBP, w lipcu wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 7,6 mld zł, tj. 0,5 proc., do 1 384,4 mld zł. Zadłużenie netto sektora również wzrosło – o 5,0 mld zł, tj. 0,6 proc., do 813,6 mld zł.

Co ciekawe, mimo wzrostu sprzedaży detalicznej, za zwiększenie depozytów odpowiadały lokaty terminowe, których wartość zwiększyła się o niemal 6,4 mld zł.

Sprzedażowe zaskoczenie

– Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu wzrosła o 4,8 proc. r/r wobec wzrostu o 2,2 proc. r/r w czerwcu, a dynamika przewyższyła nasze i rynkowe oczekiwania (3,5 proc., rynek 3,1 proc.) – komentowali ekonomiści PKO BP

– Konsumpcja prywatna potwierdza, że jest czarnym koniem 2025 r. – stwierdzili ekonomiści Banku Pekao. Zauważyli, że sprzedaż dóbr trwałych wróciła do dobrej formy po słabym czerwcu. Sprzedaż samochodów znów rośnie w dwucyfrowym tempie a sprzedaż mebli i sprzętu RTV i AGD wzrosła o 15,3 proc. r/r (drugi najlepszy wynik w tym cyklu).