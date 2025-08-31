Blika lubią starzy i młodzi, a liczba użytkowników stale rośnie

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Jak natomiast wynika z danych Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika, od stycznia do czerwca 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali łącznie blisko 1,4 mld transakcji. To wynik o 24 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Rekordowy był sam drugi kwartał – po raz pierwszy w historii systemu liczba operacji przekroczyła 700 mln. Obecnie najbardziej dynamicznie rosną płatności Blikiem w sklepach stacjonarnych, w których płatności zbliżeniowe stanowią już niemal połowę wszystkich transakcji wykonanych Blikiem w tym kanale. W pierwszym półroczu br. użytkownicy zrealizowali w terminalach płatniczych (POS) 338,1 mln transakcji, co oznacza wzrost liczby płatności Blikiem w sklepach stacjonarnych o 31 proc. r/r. W samym drugim kwartale wykonano 183,6 mln takich operacji. Niemal połowę półrocznego wolumenu (47 proc.) stanowiły płatności zbliżeniowe, których liczba zwiększyła się o 46 proc. r/r. Wartość transakcji contactless w tym czasie wyniosła 7,3 mld zł, przy średniej kwocie równej 46 zł.
Cyberprzestępcy publikują w mediach społecznościowych fałszywe reklamy łatwego i wysokiego zysku oraz zaproszenia do grup inwestycyjnych. Treści są kierowane do osób zainteresowanych tematyką finansów, a przestępcy wykorzystują, by zwiększyć wiarygodność przekazu materiały podobne do tych, którymi posługują się popularni influencerzy finansowi.
W lipcu wzrosła sprzedaż detaliczna, ale i zwiększyły się terminowe oszczędności Polaków. Następne miesiące mogą przynieść obniżki stóp procentowych NBP, a co za tym oprocentowanie depozytów. Czy ruszy konsumpcja?
Szybkość, wygoda i łatwość to cechy metody płatności decydujące o jej wyborze dla zdecydowanej większości osób w wieku od 18 do 34 lat - wynika z tegorocznego raportu “Finanse Młodych Polek i Polaków 2025” przygotowanego przez Autopay.
Sypią się dane, które mogą skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych. Jak to wpłynie na oszczędzających Polaków – a jest ich już 75 proc., kiedy średnie oprocentowania lokat spadły już poniżej 4 proc.?
Logując się do mobilnego banku Polacy akceptują coraz bardziej złożone mechanizmy uwierzytelniania: od kodów SMS przez biometrię aż po sprzętowe klucze U2F. Jak oceniają te zabezpieczenia?
Z danych OECD wynika, że na świecie zanotowano w 2024 r. spadek oszczędności jako proc. PKB z 26 do 22 proc. W Polsce ten wskaźnik wyniósł 18 proc., spadając z 19 proc. w 2023 r. Najniższy poziom był w 2004 r. - tylko 14 proc., najwyższy - w 1995 r.: 22 proc.