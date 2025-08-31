Blika lubią starzy i młodzi, a liczba użytkowników stale rośnie

Jak natomiast wynika z danych Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika, od stycznia do czerwca 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali łącznie blisko 1,4 mld transakcji. To wynik o 24 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Rekordowy był sam drugi kwartał – po raz pierwszy w historii systemu liczba operacji przekroczyła 700 mln. Obecnie najbardziej dynamicznie rosną płatności Blikiem w sklepach stacjonarnych, w których płatności zbliżeniowe stanowią już niemal połowę wszystkich transakcji wykonanych Blikiem w tym kanale. W pierwszym półroczu br. użytkownicy zrealizowali w terminalach płatniczych (POS) 338,1 mln transakcji, co oznacza wzrost liczby płatności Blikiem w sklepach stacjonarnych o 31 proc. r/r. W samym drugim kwartale wykonano 183,6 mln takich operacji. Niemal połowę półrocznego wolumenu (47 proc.) stanowiły płatności zbliżeniowe, których liczba zwiększyła się o 46 proc. r/r. Wartość transakcji contactless w tym czasie wyniosła 7,3 mld zł, przy średniej kwocie równej 46 zł.