Nexperię znacjonalizowano na mocy niderlandzkiej Ustawę o Dostępności Towarów. Pozwala ona rządowi na interwencję w prywatnych firmach w celu zapewnienia dostępności krytycznych towarów w ramach przygotowania na sytuacje kryzysowe. W komunikacie rządu podano, że ten „wysoce wyjątkowy” ruch został podjęty po tym, jak ministerstwo zaobserwowało w Nexperii „ostatnie i ostre sygnały poważnych niedociągnięć i działań w zakresie zarządzania”. „Sygnały te stanowiły zagrożenie dla ciągłości i ochrony na terytorium Holandii i Europy kluczowej wiedzy technologicznej i zdolności. Utrata tych zdolności mogłaby stanowić ryzyko dla holenderskiego i europejskiego bezpieczeństwa gospodarczego” – stwierdzono w tym oświadczeniu, wskazując przemysł motoryzacyjny jako szczególnie narażony na ewentualne zakłócenia dost