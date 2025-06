Po dłuższej przerwie, w trakcie której polityczny sztorm wywołany wyborami prezydenckimi w Polsce mocno kołysał giełdową łodzią, spychając ją na niebezpieczne wody, w poniedziałek sytuacja się uspokoiła. Wrócił „stary dobry WIG20”. W poniedziałek warszawski parkiet ponownie pozytywnie wyróżniał się na tle innych giełd europejskich, a WIG20 był najsilniejszym indeksem w regionie. Dodatkowo umacniający się złoty wspierał nadzieje na powrót warszawskiej giełdy na utarte tory hossy, która trwa do jesieni 2022 r.

Reklama

Czy poniedziałkowa sesja to zapowiedź trwałej poprawy nastrojów na GPW? A może raczej klasyczna cisza przed burzą? Jeśli nadal postrzegać sytuację na giełdzie przez pryzmat polityki i ujawnionego w ostatnim czasie ryzyka politycznego, to z odpowiedzią warto poczekać do środy – dnia głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Owszem, w długim terminie o losach hossy na GPW zdecydują przede wszystkim kondycja polskiej gospodarki i trendy globalne, jednak w krótkim okresie polityczne zawirowania – a takim byłby ewentualny upadek rządu lub przedterminowe wybory – mogą wywołać głębszą korektę. Sądząc po ostatnim zachowaniu indeksów, inwestorzy wprawdzie dostrzegają ryzyko polityczne, ale raczej nie zakładają realizacji któregoś z tych scenariuszy. Gdyby było inaczej, WIG20 z pewnością znajdowałyby się niżej. Raczej bliżej 2550 pkt niż obecnych 2700 pkt.

Znacznie większym zagrożeniem dla GPW w krótkim terminie wydają się być obecnie rynki zagraniczne – a konkretnie ryzyko rozpoczęcia korekty na głównych światowych parkietach. Na giełdach w Nowym Jorku, Frankfurcie, Londynie i Paryżu, po świetnej drugiej połowie kwietnia oraz pierwszej połowie maja, dynamika wzrostów wyraźnie wyhamowała. Może to zapowiadać zbliżające się przesilenie, zwłaszcza że już za mniej więcej dwa tygodnie mogą powrócić obawy o cła nałożone w kwietniu przez Trumpa, których obowiązywanie zostało przecież zawieszone tylko na trzy miesiące. Jeżeli temat ceł wróci, to będzie to doskonały pretekst do korekty – i to na wszystkich giełdach, w tym również w Warszawie. Paradoksalnie najlepiej przyszłość rodzimego rynku akcji prezentuje się wtedy, gdy spojrzymy na nią przez pryzmat analizy technicznej indeksu WIG20. Od półtora miesiąca indeks pozostaje w konsolidacji, którą umownie można wyznaczyć w przedziale 2700–2900 pkt. W tym czasie sytuacja techniczna na wykresie systematycznie się pogarszała, co sugerowało wybicie dołem i głębszą korektę. Ale jednocześnie – i to jest dobra wiadomość – od początku maja WIG20 aż pięciokrotnie – w tym trzykrotnie w ubiegłym tygodniu – udanie bronił się przed trwałym spadkiem poniżej poziomu 2700 pkt. A to wzmacnia atakowane wsparcie. Stąd teraz z każdym kolejnym dniem ryzyko jego trwałego przebicia będzie malało, a rosło będzie prawdopodobieństwo ruchu w kierunku górnego ograniczenia konsolidacji. W dłuższym okresie trwająca konsolidacja, nawet jeżeli finalnie WIG20 wyszedłby z niej dołem, cofając się następnie w okolice 2550 pkt, jest tylko korektą w długoterminowym trendzie wzrostowym.