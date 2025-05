Akcje silniejsze od złota

W odniesieniu do powyższych kwestii (silny dolar, słabnące złoto, umacniające się rynki akcji w USA) warto na zakończenie wspomnieć jeszcze o GPW. W miniony poniedziałek WIG20 dotarł bowiem do bardzo charakterystycznego oporu: 2897–2912 pkt, wyznaczonego na bazie licznych zniesień i projekcji cenowych Fibonacciego. Na razie wskazana bariera (wyraźnie zresztą respektowana przez rynek), pozostaje kluczowym punktem odniesienia w skali tygodniowej. W moim odczuciu dopiero jej ewentualną negację można by potraktować, jako kolejny sygnał hossy na GPW.