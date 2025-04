Historia pisze się na naszych oczach

Wydaje się więc, że Trump jak na razie odpuszcza UE i innym sojusznikom, skupiając się na Chinach. Być może kalkuluje, że będzie potrzebował sojuszników do uszczelniania ceł na Chiny, dlatego chce poprawić z nimi relacje. Być może nie spodziewał się też symetrycznych odpowiedzi ze strony Chin.

Jeżeli chodzi jednak o koszty finansowania, to wygląda na to, że działania Trumpa, wywołujące spadki cen surowców typu ropa naftowa czy gaz oraz spowalniające wzrost wynagrodzeń i skłonność do konsumpcji, przełożą się na większe spadki stóp procentowych, także w Polsce. Na to z utęsknieniem czekają kredytobiorcy.

W najgorszej sytuacji znaleźli się zwykli inwestorzy giełdowi. Dostali bowiem ogromną zmienność na rynkach. W takich warunkach być może dobrzy spekulanci czują się wyśmienicie, ale jednak normalny inwestor o horyzoncie średnio- czy długoterminowym ceni sobie stabilność i przewidywalność środowiska gospodarczego i to zachęca go do obecności na rynku kapitałowym.