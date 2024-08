Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell przekazał w ubiegłym tygodniu najwyraźniejszy jak dotąd komunikat rynkom finansowym, że nadszedł czas na obniżkę stóp procentowych. Natomiast inwestorzy zastanawiają się, które segmenty rynku mają jeszcze pole do wzrostu, ponieważ Fed zbliża się do pierwszej od czterech lat obniżki stóp procentowych. To moment, do którego Powell przygotowywał się od miesięcy, skłaniając inwestorów do rozważań, które segmenty rynków mają szanse na ponadprzeciętne wzrosty.

Reklama

Czułe na poziom stóp procentowych segmenty rynku były dość zmienne, lecz nie można powiedzieć, że panowała na nich hossa. Ten czas wykorzystały największe spółki amerykańskie, zwiększając swoją koncentrację w S&P 500, która dzisiaj jest na rekordowym poziomie. Dziesięć największych spółek stanowi obecnie około 38 proc. kapitalizacji S&P, podczas gdy jeszcze w 2020 roku dziesięć największych spółek odpowiadało za około 25 proc. kapitalizacji rynkowej S&P 500. Los spółek o małej kapitalizacji prawdopodobnie zależy od obniżek stóp procentowych przez Fed, warunków finansowych, zmienności na szerszym rynku akcji i stóp procentowych, a także od stabilności na rynku pracy.

Właśnie gwałtowne pogorszenie się warunków na rynku pracy wydaje się największym obecnie zagrożeniem dla rynku akcji. Jeśli spojrzymy na rynek obligacji, to ostatnie lata – licząc od momentu gdy w 2022 roku Fed zaczął agresywnie podnosić krótkoterminowe stopy procentowe – były dla nich brutalne. Rentowność wystrzeliła, ale utrzymujące się wątpliwości co do tego, czy Fed zakończył podnoszenie stóp, nawet na początku 2024 roku, trzymały inwestorów w napięciu. Obecnie można wskazać na pewien sukces Fedu w przeprowadzeniu gospodarki przez pandemię w kierunku miękkiego lądowania gospodarczego, a jednocześnie oswajania inflacji i walce z niepewnością gospodarczą. Ostatnimi czasy inwestorzy skupiają się na danych z rynku, doszukując się wyczerpania reguły Sahm Rule, która mówi o zbliżającej się recesji, a bazuje na pogorszeniu się rynku pracy. Uważa się, że dane z rynku pracy opublikowane 6 września br. będą ostatecznym powodem do obniżek stóp procentowych. Natomiast posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku i komunikat po posiedzeniu, co będzie miało miejsce w drugiej połowie września, będzie jednym z najważniejszych wydarzeń najbliższych tygodni. Wskażą one inwestorom, którzy szukają szans do pomnożenia kapitału, drogę na najbliższe miesiące.

Wydaje się, że szanse na pomnożenie kapitału mogą dać przede wszystkim spółki o najmniejszej kapitalizacji, rynek obligacji długoterminowych, ale też sektory wrażliwe na poziom stóp, jak biotechnologiczny, ale i rynek nieruchomości oraz spółki konsumenckie.