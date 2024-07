Pierwsze sześć miesięcy w USA należało do technologii. Co dalej?

Różnicy między wynikami I i II kwartału należy doszukiwać się w działaniach Rezerwy Federalnej. Mocniejsze dane o aktywności gospodarczej ponownie doprowadziły do jastrzębiej wyceny stóp procentowych przez pozostałą część 2024 r. W połowie stycznia zakładano możliwą obniżkę stóp procentowych o 168 punktów bazowych do końca roku, a zaledwie o 28 punktów na początku maja. Wśród prognoz Rezerwy Federalnej opublikowanych na czerwcowym posiedzeniu FOMC prognozy przesunięto w stronę jednej obniżki stóp w tym roku, a nie trzech przewidywanych w publikacjach z grudnia 2023 r. i marca 2024 r. W tym można doszukiwać się powodów słabości sektorów wrażliwych na poziom stóp procentowych, na przykład sektora małych i średnich spółek czy biotechnologii. Jednak wchodząc w II półrocze zbliżamy się do momentu, w którym Rezerwa Federalna zacznie wreszcie cykl obniżek, gdyż obecnie połowa banków centralnych z grupy G10 obniżyła stopy, a ostatnio zrobił to również Europejski Bank Centralny.